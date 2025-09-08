prorogata al 25 settembre la mostra del 70° Anniversario della morte di Angelo Brando

La mostra del 70° anniversario della morte del pittore Angelo Brando, Gruppo di famiglia in un interno, promossa dalla Galleria Ferrara, in collaborazione con il Museo per la Fotografia Contemporanea Pino Settanni, il patrocinio del Comune di Matera, dell’Università degli Studi della Basilicata e del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell’UNIBAS e le collaborazioni di Progetto PNRR Tech4YOU P.P. 4.1.2 e di SuperScienceMe -Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici, è stata prorogata fino al 25 settembre p.v.

L’esposizione, curata dalla prof.ssa Mariadelaide Cuozzo [Università degli Studi della Basilicata] e dal dott. Michele Saponaro [già Direttore di Palazzo De Lieto – Pinacoteca Angelo Brando di Maratea], presenta oltre quaranta dipinti provenienti dalla collezione degli eredi dell’artista.

La mostra, allestita nelle sale della Galleria Ferrara , presso Palazzo Viceconte, già Palazzo

Venusio [ Via San Potito, civico 8, Matera ] , è visitabile – a ingresso gratuito – nei seguenti

orari: Martedì, dalle ore 16.30 alle 20.00; da Mercoledì a Sabato, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 20.00; Domenica dalla ore 10.00 alle 13.00.

Ad annunciare sui social la proroga della mostra, ci ha pensato il virtual tour realizzato da Eugenio Malatacca [lo si può vedere e condividere cliccando sul link:

https://www.3dimensioni.it/partner/matera_viceconte/ ]

Nel ringraziare l’autore per l’impegno profuso, si fa notare che all’interno del virtual tour, è stato creato, in alto a destra, un menù che consente di vedere 1) i servizi televisivi trasmessi dalle Redazioni di TGR Basilicata e TRM TV; 2) la brochure con il testo di presentazione della mostra a firma della prof. Cuozzo; 3) le 40 le opere esposte in mostra, unitamente ad altri 15 dipinti – prevenienti dalla stessa collezione di proprietà della famiglia del pittore – che non è stato possibile esporre per motivi tecnici, ma che saranno pubblicati nel catalogo in fase di preparazione. A chiusura di questo “mini catalogo on line”, ci sono anche 3 dipinti provenienti da collezioni private. Una gallery fotografica creata per coloro che desiderano esaminare attentamente la qualità delle opere e valutare una possibile acquisizione.

Con questa mostra ci si propone di restituire alla figura di Angelo Brando il posto che gli

spetta nella storia della pittura italiana del primo Novecento, valorizzando al contempo il

profondo legame con la Basilicata e con i luoghi in cui si è formato e ha operato.

Scrive la Cuozzo nel suo testo: «Le componenti culturali che si rilevano nella produzione

pittorica di Brando, e che le opere in questa mostra testimoniano, sono dunque varie: l’eredità dei grandi maestri dell’Ottocento napoletano, da Morelli a Palizzi, da Cammarano a Mancini; il realismo italiano e francese, dai Macchiaioli a Manet, da Courbet a Millet, e al contempo l’interesse per le ricerche luministiche degli Impressionisti; il confronto e lo scambio con i napoletani a lui contemporanei, da Irolli (di cui realizzò il ritratto esposto in questa mostra) a Galante, con cui condivise la soffusa luminosità dorata degli interni domestici, fino ad Aprea, Viti, Curcio, per gli effetti cromo-luministici intensi e veloci, a macchie di luce, e a Scoppetta, per l’eleganza di certi ritratti femminili dall’accattivante grazia belle époque».

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.