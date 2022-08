Pronti? Torna la festa del Blues in Casa cava il 17 e 18 settembre

Era passato giugno…e la cosa con un appuntamento, ormai consolidato, ci aveva un po’ preoccupato. Ma è bastato un messaggio con whatsaspp per un evento musicale con Rosario Claps, per un fraterno ‘’ Uagllò, tutt’ appost?’’, per avere conferma del South Italy Blues Connection (SIBC) 2022. Si fa, si fa, in Casa Cava, naturalmente,e sabato 17 e domenica 18. Rosario e Donato, e tutto lo staff dell’organizzazione, hanno lavorato per tempo selezionando le tante richieste di partecipazione. E ancora una volta ‘’ O’ Blues’’ per tutti i gusti e generazioni terrà fede alle attese. Per ora vi alleghiamo gli elenchi delle due giornate. Ci sono graditi ritorni e nuovi arrivi. La ‘’famiglia’’ come la chiamano Rosario e Donato si allarga e non conosce confini. Nel frattempo accordate memoria, ritmi e se sapete suonare anche gli strumenti…Il resto lo trovate sul sito del SYBC



COSA E’ IL SIBC

South Italy Blues Connection (SIBC) è un evento culturale, sociale, aggregativo e di alta formazione, promosso dall’Associazione Musicale Blue Cat Blues.

Il SIBC, nello specifico, è un incontro NAZIONALE di musicisti professionisti e non, aderenti al genere musicale del BLUES. L’incontro si tiene presso CASA CAVA, nella Città di Matera, antica Capitale della Cultura Contadina che ben si dispone ad accogliere un incontro di musica Blues.

IL SIBC È UN INCONTRO DI MUSICISTI DELLA COMUNITÀ BLUES ITALIANA E SI TIENE A MATERA IL 17 E 18 SETTEMBRE 2022. LE FINALITÀ PRINCIPALI DEL SIBC SONO: LA CONDIVISIONE; FARE RETE; PROMUOVERE E DIVULGARE IL “BLUES”; EVIDENZIARE I PROGETTI BLUES PRESSO I FESTIVAL AFFILIATI.



Il PROGRAMMA

SABATO 17 SETTEMBRE

15:30 – Fabio Paoletti One Man Band

15:45 – Paul Costyn & Peppe Sanzi Band

16:00 – Burning Band Tributo Elvis Calabria

16:15 – F.C.D.S. Band

16:30 – The Chronicles – The best of Creedence Clearwater Revival

16:45 – Jhonny blue band

17:00 – Crossroad Blues Project

17:15 – DDS Blues Trio

17:30 – SomethingBlues

17:45 – D’Alessandro Band

18:00 – Ln’B

18:15 – Marco bartoccioni & the JB

18:30 – The Rawhide BB Band

18:45 – Bull Country Band

19:00 – Gianluca Vankery & Salvo Mercurio Electric Duo

19:15 – Mustang

19:30 – QDS Blues Band

19:45 – Robert James & Chicco Accetta

20:00 – Dino’s Blues Band

20:15 – Southern Wheat

20:30 – Vincenzo Grieco and the Blues Authority

20:45 – Capatosta

21:00 – Francesca De Fazi

21:15 – Rowland Jones

21:30 – kevin leo333

21:45 – Dago Red

22:00 – Walking Trees

22:15 – Pasquale Aprile

22:30 – Marco Roagna & Friends

22:45 – The Blue Bird Quartet



DOMENICA 18 SETTEMBRE

15:30 – Rivotrill

15:45 – Luigi Mitola Duo

16:00 – Jimi and Dirts

16:15 – Max Luciani Blues Band

16:30 – Radio Vudù

16:45 – ErnyDoc Acoustic Blues

17:00 – Peppe Sanzi & Lucille

17:15 – Bledar Sejko & the Apulian Band

17:30 – SavoiaBrothers

17:45 – Blues Indelebile Band

18:00 – The Chicken blues trio

18:15 – SeviLoa

18:30 – Adriano Degli Esposti Band

18:45 – Paolo Giardiello – Toto Blues Carito – Stefano Meroni

19:00 – Massimo Cirací & MaxBluesBand

19:15 – Solid Groove

19:30 – Wanda Pacifico

19:45 – General Lee & The Cruisers

20:00 – LadyBlues

20:15 – Cappu & the Blues Band

20:30 – Jambalaya

20:45 – Claudio Tristano Blues Band

21:00 – BJ & Bluesy Guys

21:15 – The Crow Mansion

21:30 – True Blues Band

21:45 – Fabi’s Blues Band

22:00 – Rainbow Bridge

22:15 – Frank Hammond quartet

22:30 – Antonio Gambacorta Trio

22:45 – Big sur



I FESTIVAL AFFILIATI

Festival Blues affiliati:

Macchia Blues Festival (Molise)

Blues in Town (Basilicata)

Joe’s Blues Festival (Molise)

Castel Lagopesole Blues Festival (Basilicata)

Sepino Blues Festival (Molise)

Juke Join Fest (Calabria)

Catarock Festival (Calabria)

Atri International Blues Festival (Abruzzo)

Bitonto Blues Festival (Puglia)

Tropea Blues (Calabria)

Altomonte Blues Night (Calabria)

Altomonte Rock Festival (Calabria)

Baronissi Blues Festival (Campania)

Dogana Blues (Campania)

Festival Blues Città di Brindisi (Puglia)

Link: https://www.southitalybluesconnection.it/it/adesio