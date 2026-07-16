Pronti? Sabato 18 luglio riparte la ”Storia Bandita” al Parco della Grancia

Il luogo, la Grancia, nel territorio di Brindisi di Montagna (Potenza) e con la consueta e squisita accoglienza della comunità locale guidata dal sindaco Gennaro Larocca, è di quelli che conquista per raccontare una pagina della storia della Basilicata fatta di giustizie e ingiustizie, fede, amore,ambizione e avventura che ebbe come protagonisti personaggi come il ”brigante” Carmine Crocco, i suoi fedelissmi, le donne, nobili e uno esercito piemontese che represse nel sangue quella rivolta popolare contro la ”forzata” unità d’Italia. Nel”Cinespettacolo” la Storia Bandita quelle pagine tornao come una schioppettata…E sabato 18 lugli si riparte, ma con tanto da fare e vedere per tutta la giornata, come riporta il sito web https://www.parcograncia.com/. Buon divertimento



l Cinespettacolo “La Storia Bandita” rappresenta in chiave moderna, attraverso le ragioni e le storie dei vinti, la dimensione sociale, culturale e storica della civiltà rurale di una delle pagine più controverse e maggiormente significative della storia della Basilicata: il brigantaggio. Una vicenda, quella della Basilicata e del Mezzogiorno d’Italia tra il 1799 ed il 1861, raccontata senza nostalgie o rancori, alla scoperta del mondo rurale lucano e delle sue inconfondibili radici.



500 effetti pirotecnici, 400 fari teatrali e cinematografici, un impianto sonoro immersivo multitraccia con 12 sorgenti, proiezioni di grandi immagini sulla roccia e su schermo d’acqua, oltre a numerosi altri effetti speciali in scena: un’esperienza “5D”, che coinvolge tutti i sensi, dando allo spettatore la sensazione di trovarsi dentro un set cinematografico che prende forma sotto i suoi occhi; una narrazione spettacolare della durata di circa un’ora e mezza, animata da 300 figuranti che interagiscono su un’area di scena di oltre 25mila metri quadri, nello splendido anfiteatro naturale della foresta della Grancia, un teatro su un dorso di montagna incantevole che ha per scenografia la vegetazione e per sipario la notte.



Era nel cast dal 1999, poi ha staccato per un po’. In vista della riapertura ha voluto portare in Grancia la sua bambina, E poi ha finito per diventare l’attore protagonista del cine spettacolo “La Storia Bandita”. Vito Casale, il volto di Carmine Crocco, tiene innanzitutto a sottolineare il valore umano dell’esperienza

