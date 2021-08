Un concerto atteso per una band, quella dei ‘Queenuendo”. per un tributo lungo quanto la storia dei Queen e del grande Freddie Mercury, che questa sera -9 agosto- si esibirà a Grassano ( Matera), in piazza Arcangelo Ilvento, alle 21.00 per il terzo appuntamento della programmazione estiva. E’ una band che si ha riscosso successo anche all’estero, https://giornalemio.it/eventi/bienvenidos-quennuendo-a-madrid-concerto-il-1-giugno/, nata , nata da una intuizione dei fratelli Bolettieri, una famiglia unita da amicizia e cognomi e tanta passione per i Queen- Freddie Mercury è Nino Bolettieri, Brian May Vito De Matteis, Roger Taylor è Giuseppe Bolettieri e John Deacon Luigi Bolettieri.

Per quanti vorranno e potranno occasione da non perdere nella accogliente Grassano per una serata di sano divertimento e in sicurezza. Il sindaco, Filippo Luberto, è prodigo di consigli e insiste sul senso di responsabilità nel rispetto delle misure anticovid

“Si ricorda – scrive Luberto- a tutti i cittadini che per poter accedere all’area spettacolo (posti a sedere e posti in piedi) è obbligatorio presentare il proprio green pass (cartaceo o qrcode su smartphone).Grassano si sta distinguendo in maniera eccellente per il rispetto delle regole e protocolli di contenimento covid19, dovremmo esserne tutti orgogliosi e fieri. — a Grassano”. Buon divertimento