Pronti? Prenotate…e preparatevi per la Cena di Comunità a La Martella

La data cambia ogni anno, ci mancherebbe, ma i martellesi- con l’Associazione Amici del Borgo che va oltre il 2025 dalla fondazione- sono pronti a mettere tavola, in piazza Montegrappa, nella serata di venerdì 22 agosto. La formula è quella consolidata (la trovate via social o presso gli organizzatori) con l’obbligo di portare un dolce, una ciambella, che finirà nel carrello delle degustazioni da un capo all’altro della tavolata. Naturalmente è gradita una bottiglia di vino o anche di spumante se vorrete festeggiare durante e dopo la cena di comunità, che riserva a tavola e nell’animazione le sorprese di sempre. Niente giacca, cravatta, abito da sera, ma la maglietta identitaria del borgo che iscrive alla sua anagrafe quanti condividono voglia di divertirsi e di stare insieme, oltre il 2025 come ripetono Paolo Grieco, Paolo Paladino e soci.