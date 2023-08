Pronti per la pizzica alla Notte della Taranta? “ Ri lo la la…’’ A Melpignano e poi in Tv

Come ogni anno il tutto esaurito sulla spianata del convento dei Celestini a Melpignano ( Lecce) è l’annuncio che la notte della Taranta, all’insegna de lu Salentu, cu lu sule, lu mare, lu ientu…e la pizzica, sono un evento ormai di portata internazionale che coinvolge artisti di diverse esperienze ma che si cimentano volentieri con la cultura della ‘’Taranta’’. Si fanno trascinare dal vortice di emozioni, dai vorticosi passi di danza e da ritmi del tamburello ‘’pizzicati’’ da quel simpatico ragno che lascia una traccia indelebile anche tra i turisti. Quest’ anno Fiorella Mannoia, maestro concertatore, sarà tra i protagonisti con Arisa, Tananai, Brunori Sas, l’Orchestra popolare della Notte della Taranta di un evento che omaggerà la cultura salentina, rappresentata da gruppi locali.



Ad aprire la serata,intorno alle 20.00, di sabato 26 agosto saranno Rocco Borlizzi e il gruppo Nidi D’Arac a dare il via nell viaggio alla scoperta della tradizione popolare salentina, che si fonde con altri generi musicali (dal rock, al jazz alla musica etno, elettronica, reggae ecc). Senza dimenticare l’omaggio e la valorizzazione di lingue ‘’minoritarie’’ parlate nella grecìa salentina, nella parte meridionale del Salento considerata ellenofona, che comprende i comuni di Calimera, Castrignano de’ Greci, Corigliano d’Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia, Zollino , in primis, e quelli non proprio ellenofoni come Carpignano Salentino, Cutrofiano e Sogliano Cavour. E come ogni anno la Notte della Taranta ha coinvolto tanti comuni del Salento che sono serviti…a scaldare la piazza in attesa della ‘’ Notte’ di Melpignano. Ci siamo stati in passato ( ci torneremo appena possibile) e ne vale davvero la pena esserci. Per tutti gli altri replica in tv su RaiUno sabato 2 settembre. Pronti per un giro di pizzica? Magari ricordando quella splendida serata a Matera, alla Cava del Sole, durante l’anno da capitale europea della cultura. La ricorderanno i tanti fans che dalla Basilicata, in auto o in bus, raggiungeranno Melpignano.



MUSICISTI E BALLERINI PUGLIESI PER ARRICCHIRE ORCHESTRA NOTTE TARANTA E CORPO DI BALLO

Grande protagonista del Concertone di Melpignano, l’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta che ogni anno esegue i brani della tradizione salentina nella lunga notte di Melpignano, accompagnando anche gli artisti ospiti chiamati a reinterpretare i brani della tradizione salentina. Per l’edizione 2023 gli artisti ospiti dell’Orchestra Residente sono Tananai, Brunori sas e Arisa, maestra concertatrice Fiorella Mannoia.

All’Orchestra Popolare La Notte della Taranta è affidata anche per l’edizione 2023 la Direzione Artistica del Concertone. L’Orchestra è composta da 21 elementi: voci: Consuelo Alfieri, Alessandra Caiulo, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Antonio Amato, Salvatore Cavallo Galeanda, Giancarlo Paglialunga, e dai musicisti Gianluca Longo (mandola) Peppo Grassi (mandolino) Attilio Turrisi (chitarra battente) Giuseppe Astore (violino) Roberto Chiga, Alessandro Chiga, Carlo Canaglia De Pascali (tamburello salentino) Roberto Gemma (mantici) Nico Berardi (fiati) Leonardo Cordella (organetto) Alessandro Monteduro (percussioni) Antonio Marra (batteria) Mario Esposito (basso) Gioele Nuzzo (tamburello e didgeridoo).

In occasione del Concertone di Melpignano all’Orchestra Popolare si uniranno altri musicisti, tutti salentini e pugliesi: una sezione fiati composta da Alessandro Dell’Anna, Giovanni Chirico, Gaetano Cristian Carrozzo, Giorgio Distante e una sezione archi composta da Domenico Zezza, Sabrina Pacucci, Pier Paolo Del Prete, Roberta Mazzotta, Luca Gorgoni (violino 1), Zita Mucsi, Alessio Chirizzi, Valentina Marra, Sofia Marra De Franco (violino), Nicola Ciricugno, Armando Ciardo, Claudia Russo (viola), Mauro Fagiani, Elisa Pennica (violoncello). Sul palco anche Giovanni Antonicelli (tastierista programmatore). Adriano Brocca e Alberto Butturini (fonici palco) e Renato Cantele (fonico sala).



Oltre alla musica, l’altra grande e indiscussa protagonista è la danza. Da diversi anni, infatti è stato intrapreso un percorso parallelo per la danza e per la pizzica che ha dato vita al Corpo di Ballo de La Notte della Taranta. I danzatori diffondono la “pizzica” sui palcoscenici dei tour nazionali e internazionali con coreografie coinvolgenti sui brani eseguiti dall’Orchestra Popolare. Il corpo di ballo è composto da Mihaela Coluccia, Cristina Frassanito, Serena Pellegrino, Lucia Scarabino, Giorgia Carbone, Stefano Campagna, Andrea Caracuta, , Fabrizio Nigro, Mattia Politi e Alessandro Tagliente. Sul palco del concertone si uniranno al Corpo di ballo quattro ballerini professionisti: Veronika Maritati, Alessia Losavio, Maria Pia Taggio, Filippo Grande. Le coreografie sono affidate a Francesca Romana Di Maio. Assistente della coreografa la salentina Alessandra Cito.

Anche per la danza, i ballerini che si aggiungono al corpo di ballo de La Notte della Taranta, sono tutti pugliesi, come l’assistente della coreografa. Una scelta che punta a valorizzare le professionalità di artisti che hanno le radici in questa terra.

“Quest’anno abbiamo voluto valorizzare artisti e musicisti della nostra terra, scegliendo professionisti che si sono formati nei nostri conservatori e nelle nostre scuole. I musicisti, fiati ed archi e i ballerini professionisti andranno ad arricchire la nostra Orchestra Popolare e il nostro corpo di Ballo regalando insieme un pentagramma di emozioni e disegnando coreografie che siamo certi saranno indimenticabili”, sottolinea il presidente della Fondazione La Notte della Taranta Massimo Manera.