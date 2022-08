Pronti per il concerto all’alba dell’Onyx e delle tappe in tour di agosto?

Jazz in gran parte dei i cartelloni estivi della Basilicata e questo non può che far piacere, per la diversificazione di gusti e interessi musicali. Segno che realtà come l’Onyx jazz club di Matera ha seminato bene tra il secolo scorso…e questo. Piazze, chiostri, auditorium e altri luoghi sono il segno che a tarda sera ma anche all’alba,come accadrà il 28 agosto a Matera, in luogo che sarà svelato solo quel giorno, la gente è pronta per escursione e concerto musicale. Di seguito tutti gli eventi di agosto e quelli collaterali, con un bel connubio tra musica, cultura e ambiente che fanno bene al corpo e alla mente. E mettete da parte telefonini, smartphone. Godetevi serata, incontri. Artisti e autori di libri cercano il rapporto con il pubblico, confrontarsi, parlare. Immagini, video e selfies sono di passaggio…



ONYX JAZZ CLUB

I CONCERTI DI AGOSTO

20 AGOSTO

h21.00

ONYX GROUP

GROTTOLE (MT)

21 AGOSTO

h21.00

KRUPTAI QUARTET

GROTTOLE (MT)

24 AGOSTO

h21.00

COMMON GROUND

MATERA – Giardino Hotel del Campo

25 AGOSTO

h21.00

MAT TRIO

MATERA – Giardino Hotel del Campo

26 AGOSTO

h21.00

KLANKPOEDER

MATERA – Terrazzo di Palazzo Lanfranchi

27 AGOSTO

h21.00

JESSE DAVIS 4tet

MATERA – Terrazzo di Palazzo Lanfranchi

28 AGOSTO

h05.00

CONCERTO ALL’ALBA CON JESSE DAVIS

SECRET PLACE

Partenza da Piazza Matteotti

28 AGOSTO

h21.00

GEGÈ TELESFORO IMPOSSIBLE TOUR

MATERA – Terrazzo di Palazzo Lanfranchi

ATTIVITÀ PARALLELE

20 – 21 AGOSTO

MASTERCLASS

Lezioni di Musica d’Insieme condotte dai docenti Pasquale Fiore, Daniele Gorgone e Flavio Boltro

GROTTOLE (MT)

26 AGOSTO

h17.00

ONYX LIBRO

Presentazione del libro “La Legislazione dello Spettacolo e il Diritto d’Autore delle Opere Musicali” di e con Alceste Ayroldi

MATERA – Giardino Hotel del Campo

27 AGOSTO

h11.30

ONYX LIBRO

Presentazione del libro “Geometria dell’Incanto” Frammenti di bellezza italiana di e con Valerio Corzani

MATERA – Giardino Hotel del Campo

27 AGOSTO

h09.00//11.00//17.00

PENTANGOLO

5 visuali diverse per scoprire la Basilicata con Paolo Fresu Quintet & Vertere Quartet

Installazione: Antologica Sonora “Cinquelustri” per Audionova HD Recording

MATERA – CUPA Cisterna Ristorante