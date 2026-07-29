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Pronti? La carica dei 1000 per gli acuti dell’Aida alla Cava del Sole

Franco Martina
Di Franco Martina

Chi non ci è riuscito nei giorni scorsi domani, 30 luglio, alle 12.00, potrà tentare di conquistare un posto a sedere(naturalmente) per l’evento di musica operistica ”Aida – La Figlia del Nilo” in programma il 6 agosto, a Matera, presso la Cava del Sole https://giornalemio.it/cronaca/matera-alla-cava-del-sole-arriva-la-grande-lirica-presentata-la-nuova-produzione-di-aida-la-figlia-del-nilo/ . Lo spettacolo è organizzato da La Camerata delle Arti con la regia del soprano Katia Ricciarello. Nell’annuncio del Comune di Matera il sito dove prenotarsi.
IL COMUNICATO
Si comunica che a partire domani 30 luglio, alle ore 12, sarà riattivata la prenotazione on line dei biglietti per l’evento AIDA-La Figlia del Nilo, in programma giovedì 6 agosto 2026 alle ore 21:00 nella Cava del Sole.
Il link per effettuare la prenotazione è disponibile al seguente indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aida-la-figlia-del-nilo-1993836402352
Si ricorda che, una volta esauriti i posti disponibili, non sarà più possibile effettuare ulteriori prenotazioni.

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