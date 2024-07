Pronti? Il 19 a La Martella cena di comunità. E il 31 ” La crapiata”

Tanta buona volontà, mano alla tasca…e tanta voglia di stare insieme, fare festa, nel segno dell’amicizia nel solco di quel clima di tradizione contadina che caratterizza la storia del Borgo La Martella e le iniziative che l’associazione Amici del Borgo continua a organizzare per i suoi 70 anni…ormai 71. E da piazza Montegrappa, un luogo centrale che ospita tante interessanti iniziative, è partito lo slogan per la cena di comunità all’insegna dell’invito “Vivila con noi. Ritornano gli appuntamenti più attesi del Borgo La Martella.Non fartelo raccontare, VIVILO…” Naturalmente occorre prenotarsi quanto prima sul sito web degli amicidelborgolamartella e rispettare le indicazioni.del Vademecum : pari dignità, nessun posto assegnato, nemmeno alle autorità. Obbligo a indossare una t shirt bianca e di portare un dolce a scelta ( crostata o ciambella) e una bottiglia di vino. Il resto verrà strada mangiando… Per la crapiata, piatto povero ma nutriente della civiltà contadina, a base di cereali e legumi, se ne parlerà il 31 luglio con la consueta organizzazione e accoglienza garantita dagli Amici del Borgo. Prendete nota e fate passaparola.La prenotazione del posto per la “Cena di comunità” (fino ad esaurimento posti, max 400) è cominciata il 12 luglio…