Pronti? Dj Cecchetto a Marina di Leporano ( Taranto)

Alzi la mano chi non ha mai cantato e ballato “Gioca Jouer’’ e tanti brani dance di un deejay e scopritore di talenti che continuano a fare storia e spettacolo della musica, e non solo quella per divertirsi, fino a tardi , Claudio Cecchetto sarà al Canneto beach di Marina di Leporano per una serata di gran richiamo con il ‘’ Big Bang dei Dj’’ . La storia parla di lui e di quanti da radio, tv, web e serate, naturalmente, continuano a divertirsi senza sosta.

.

COMUNICATO STAMPA n.4 del 23.07.25

A CANNETO SARÀ DEEJAY SHOW CON CLAUDIO CECCHETTO

Sabato 26 luglio la rassegna Canneto Sound Fusion ospita il vulcanico «Big Bang dei Dj».

Un nome, una garanzia: con lui il divertimento è assicurato. Claudio Cecchetto, «Il Big Bang dei DJ», torna ad indossare le cuffie e prendere il controllo della consolle per portare in tutta Italia il suo “Deejay Show”. E sabato 26 luglio salirà sul palco del Canneto Beach di Leporano per questo viaggio sonoro, altamente coinvolgente, che traccia un fil rouge nella sua eclettica carriera.

Difficile catalogare Cecchetto perché rappresenta davvero un’icona italiana della musica e dello spettacolo: disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e televisivo (dal Discoring al Festival di Sanremo, da Premiatissima al Festivalbar), ma anche talent scout di artisti di successo quali Gerry Scotti, Jovanotti, 883, Fiorello, Amadeus, Sabrina Salerno, Sandy Marton, Fabio Volo, Leonardo Pieraccioni e Dj Francesco. Inoltre, ha fondato – portandole al successo- Radio Deejay e Radio Capital, fino a lanciare la sua Radio Cecchetto due anni fa.

E allora, cosa aspettarsi dal suo Deejay Show? «Preparatevi ad un’ora di puro divertimento ricca di grandi sorprese – si legge nella presentazione- ed iniziate sin d’ora a ripassare la coreografia del mitico Gioca Jouer». Come lui stesso ama dire, in questo modo il suo pubblico «canta ballando, balla cantando» e si ritrova immerso nella discografia più rappresentativa di Jovanotti e 883 così come nelle incursioni pop & rock italiano ed internazionale e nell’energia della migliore dance degli anni ’90 e 2000.

Dagli esordi legati alla disco music americana degli anni ‘70, che ha segnato il suo debutto come disc jockey al Divina di Milano, passando per i successi della sua Ibiza Records, con le immancabili “People From Ibiza” di Sandy Marton e “Boys” di Sabrina Salerno, fino a celebrare le star televisive degli anni ‘80 come Heather Parisi e Lorella Cuccarini: la serata con Claudio Cecchetto sarà un mix di musica e racconti. Non mancheranno neppure aneddoti e curiosità legati alla sua vita professionale e al costume del Paese.

Tra brani in versione originale e speciali remix, impreziositi anche da esclusivi contenuti video, sarà possibile condividere dal vivo le emozioni di stagioni musicali decisamente indimenticabili. A seguire, in consolle, saliranno Tonio Amendola e Chevaline.

La serata è parte integrante del progetto “Canneto Sound Fusion 2025”, una rassegna musicale realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, nell’ambito dell’Avviso ACA – Avviso Consiglio Aperto 2025. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la musica dal vivo, la creatività contemporanea e l’incontro tra generazioni artistiche, valorizzando il territorio attraverso eventi accessibili, inclusivi e sostenibili. Le serate spaziano tra diversi generi musicali – dal pop all’elettronica, dalla dance all’afro-house – e ospitano artisti di fama nazionale e internazionale, affiancati da giovani talenti emergenti, con l’intento di costruire una piattaforma culturale dinamica, aperta e di forte impatto sociale.

Ingresso ridotto 20€ su App del Canneto Beach, al botteghino 25€. Entrambi i biglietti includono la consumazione. Info: 099.5332037. Il locale è a Leporano, in via Argentina 200.

L’addetto stampa