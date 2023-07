Pronti con il Sonic Park Matera? E dopo Mika,Placebo, Sfera Ebbasta, Lazza, Manson…

Tre giorni all’attesissimo concerto dell’eclettico Mika alla Cava del Sole, con fans che arriveranno anche da fuori regione, che c’è attesa per la corposa offerta del cartellone organizzato daAC Phoenix e Fondazione Reverse per Matera Sonic park 2023. E ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le fasce di età, che alla fine- ne siamo certi- con percentuali diverse si ritroveranno ( perchè no) ad assistere agli stessi concerti. E allora dopo Mika (15) Placebo (domenica 16 Luglio, LAZZA (18 luglio), SFERA EBBASTA (20 luglio), NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS (23 luglio), GIANNI MORANDI (25 luglio), TANANAI (28 luglio), ARTICOLO 31 + WLADY (30 luglio). Eventi da non perdere. Nel frattempo ripassate i repertori e i maggiori brani di successo. I musicisti, statene certi, vi inviteranno a cantare con loro.



alla Cava del Sole David Sassoli

Dopo lo straordinario primo fine settimana con i concerti internazionali di MIKA e PLACEBO Sonic Park Matera continua nella sua seconda settimana di programmazione con tre concerti che trasformeranno la Cava del Sole “David Sassoli” nel place to be della musica in Italia.

Con il sostegno del Comune di Matera e il patrocinio della Provincia di Matera insieme alla Regione Basilicata gli organizzatori di AC Phoenix e Fondazione Reverse portano a Matera il progetto di far leva sulla cultura, sui grandi eventi musicali e sullo spettacolo dal vivo per valorizzare luoghi straordinari patrimonio Unesco dell’Umanità, con consistenti ricadute di visibilità e turismo innovativo sul territorio come avviene per la Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO) sede di Sonic Park Stupinigi ormai alla quinta edizione.

È una doppietta dedicata ai suoni più attuali quella che vede protagonista LAZZA, che porterà la sua musica a Sonic Park Matera martedì 18 luglio, per celebrare non solo il successo della canzone sanremese Cenere, ma soprattutto quello di Sirio il disco che ha eguagliato il primato di permanenza al n.1 delle classifiche di Vasco Rossi del 2011. Due giorni dopo, giovedì 20 luglio, SFERAEBBASTA, il trapking di Cinisello Balsamo arriva a Matera per un concerto sold out che vedrà la Città dei Sassi invasa di giovanissimi appassionati. Il terzo progetto internazionale di Sonic Park Matera è NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS. Domenica 23 luglio il pubblico del festival avrà l’occasione di assistere a un concerto eccezionale che già nel 2022 ha incantato Sonic Park Stupinigi e che porta in scena insieme a Nick Mason, leggendario batterista della band, le prime canzoni dei Pink Floyd: appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati per ascoltare – magistralmente suonati e con l’energia di musicisti unici – i primi anni della band londinese.



MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023

posto unico in piedi 38€ + dp | pit 50€ + dp

LAZZA

OVERTOUR SUMMER 2023

Dopo il 73° Festival di Sanremo che lo ha visto al secondo posto con Cenere, LAZZA è sempre più al centro dell’attenzione. Gli oltre 10 milioni di stream raggiunti sono segno inequivocabile di come l’artista dei record abbia presentato un brano che ha letteralmente conquistato pubblico e critica, posizionandosi in cima alle classifiche di Apple Music e Spotify, dove è l’unico tra i sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global – attualmente salito alla posizione 29. Sull’onda di questo straordinario exploit, cresce sempre più l’attesa di vederlo live. E a grande richiesta, il cantante e pianista milanese annuncia il LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023 che toccherà alcune tra le più importanti manifestazioni per la musica dal vivo in Italia. Lazza porterà la sua musica a Sonic Park Matera martedì 18 luglio, per celebrare non solo il successo di Cenere, ma soprattutto il successo di Sirio il disco che è per la diciannovesima settimana in vetta della classifica degli album più venduti, eguagliando l’incredibile primato di permanenza al n.1 di Vasco Rossi del 2011. Oggi il disco dei record da oltre 800 MLN di stream è ufficialmente quinto disco di platino, allungando la grande serie di certificazioni ottenute dall’artista, ad oggi 43 dischi di platino e 37 dischi d’oro.

Lazza, foto di Bogdan

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2023

sold out

SFERAEBBASTA

FAMOSO TOUR 2023

Dopo il grandissimo successo del FAMOSO TOUR 2022 – una catena di 9 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, che si è conclusa con un finale trionfante pieno di ospiti e sorprese al Mediolanum Forum di Assago – Sfera Ebbasta porta il SUMMER TOUR in dieci appuntamenti nei più importanti festival italiani. E anche Sonic Park Matera saluta il trapking di Cinisello Balsamo, ovvero l’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti, con un entusiasmante sold out alla Cava del Sole “David Sassoli” di Matera il 20 luglio. Per il secondo anno consecutivo Sfera è l’artista più ascoltato in Italia su Spotify e numeri e record che si sommano sono il segno evidente di un impatto unico sulla musica in Italia e non. Nel concerto di Matera farà ascoltare le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, fino ad arrivare agli ultimi brani di FAMOSO, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, insieme ai migliori brani dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN, pubblicato lo scorso maggio sempre per Island.

DOMENICA 23 LUGLIO 2023

posto a sedere a partire da 35 euro + diritti di prevendita

NICK MASON

NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS

Il supergruppo formato dal batterista dei Pink Floyd insieme a Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads) e Dom Beken si appresta a portare sui palchi italiani lo show tributo ai primi album della carriera dei Pink Floyd.

A Sonic Park Matera domenica 23 luglio arriva il supergruppo del leggendario batterista dei Pink Floyd, Nick Mason!

“… uno spettacolo straordinario e gioioso, un ricordo di che band particolare e brillante fossero i Pink Floyd… Se hai il minimo interesse per i Pink Floyd, non perderti questo spettacolo. Non avrai nemmeno bisogno di acido per uscire di testa ✭✮✮✮✮ Michael Hann, Financial Times

Un concerto eccezionale che nel 2022 ha incantato Sonic Park Stupinigi e che porta in scena le prime canzoni dei Pink Floyd, l’occasione unica per tutti gli appassionati di ascoltare – magistralmente suonati e con l’energia di musicisti imperdibili – i primi anni della band londinese suonando brani tratti dalla discografia pre-Dark Side Of The Moon. Un concerto che ripercorre la discografia dei Pink Floyd dal 1966 al 1972, un vero e proprio ritorno agli albori della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi più grandi della storia della musica.

Mason ha dichiarato che il gruppo non è una tribute, ma vuole “catturare lo spirito dell’epoca” e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets ed Ummagumma.

Nick Mason

Non mancherà di conquistare tutti, nella terza e ultima settimana di festival, con la sua inesauribile energia il grande GIANNI MORANDI che insieme a una superband di 13 elementi arriva a sul palco di Sonic Park Matera martedì 25 luglio. Venerdì 28 luglio, Alberto Cotta Ramusino, in arte TANANAI. Chiude la seconda edizione di Sonic Park Matera una vera e propria festa delle musica, l’occasione per cantare e ritrovarsi sotto il palco con le indimenticabili canzoni degli ARTICOLO 31 domenica 30 luglio.

Sonic Park Matera è un progetto sostenuto dalla Città di Matera e il patrocinio della Provincia di Matera e della Regione Basilicata, prodotto da AC Phoenix e Fondazione Reverse in collaborazione con i partner territoriali Matera Welcome e Cava del Sole David Sassoli.

Non solo: nell’ottica della valorizzazione del territorio e dello scambio fra audience diverse, il pubblico del festival avrà la straordinaria occasione di poter visitare il Museo Nazionale di Matera con un ingresso ridotto.

I partner tecnici sono BCC Basilicata, UNA Hotels Hotel MH Matera, Calia Italia, Villa Schiuma, PSB Boutique Matera. I lavoratori del festival inquadrati grazie alla collaborazione con Lavoro Più, il mobility partner è Ultramotor. Primosole anche in questa edizione porta le eccellenze dell’orto lucano nel villaggio di Sonic Park Matera insieme a Derado, mentre Beck’s si conferma birra ufficiale.

A supporto della comunicazione e valorizzazione del festival Noir Studio, la unit creativa di Fondazione Reverse.

Il festival sceglie in ogni edizione di accompagnare un grande progetto di solidarietà: in questa edizione ha scelto di accompagnare, regalando alcuni biglietti, il percorso dell’Associazione Susan G. Komen per la lotta ai tumori del seno.

In occasione della seconda edizione del JFest, il Festival dei Giovani, Sonic Park Matera supporta un contest che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e la classe terza di primo grado in Basilicata impegnati nella realizzazione di un videoclip sul tema della sostenibilità ambientale, uno dei principi dell’agenda 2030. Ai migliori 15 la possibilità di assistere ai concerti Lazza, Tananai e Steraebbasta.

Accanto ai più noti vettori per la biglietteria i fan possono da quest’anno rivendere i propri biglietti su Ticketswap e anche nel 2023 RDS 100% Grandi Successi ritorna come official radio del festival e TRM Network è media partner.

Il programma di Sonic Park Matera

MIKA (15 luglio), PLACEBO + special guest PLANET FUNK (16 luglio), LAZZA (18 luglio), SFERA EBBASTA (20 luglio), NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS (23 luglio), GIANNI MORANDI (25 luglio), TANANAI (28 luglio), ARTICOLO 31 + WLADY (30 luglio)

