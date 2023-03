Pronti? Con Giallo Sassi una cena con delitto nella Matera del ‘300

Tranquilli. Potete partecipare con giacca e cravatta, abito da sera o indossando i pratici jeans e maglietta, ma animati da curiosità e passione per il thriller per una cena con delitto- organizzata dall’Associazione ”Giallo Sassi”- per venerdì 24 marzo a Matera presso ”Le Dodici Lune”. La tredicesima…vi porterà, se non sarà coperta dalle nubi,a rivivere un torbido fatto di sangue del Trecento. Quale? Non resta che iscrivervi, come riportato di seguito, e se ne siete già al corrente tenete per voi il segreto. I misteri, a distanza, di secoli possono riservare sorprese. Parola di Giallo Sassi…

IL PROGRAMMA

Venerdì 24 Marzo, una cena con delitto nella Matera del ‘300

Un torbido fatto di sangue della Matera di metà ‘300 diventa un’avvincente cena con delitto, nel suggestivo scenario de “Le Dodici Lune”, nel cuore dei Sassi di Matera.

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

https://bit.ly/materacenacondelitto

L’Evento

Un oscuro frammento narra di un conflitto tra famiglie altolocate. La storia diventa l’ordito su cui si intesse una più fitta e avvincente trama da dipanare. I commensali seguono l’evolversi in scena della storia: divisi in squadre, assistono ai dialoghi tra i personaggi, interagiscono con loro, superano prove per guadagnare indizi e ricostruire, infine, la dinamica del delitto.

Dettagli e Prenotazione

DURATA: 2,5 Ore circa

PARTECIPANTI: Max 45

ETÀ MINIMA: 12 Anni (Ciascun under 16 accompagnato da almeno un adulto)

LOCATION: Residence “Le Dodici Lune” – Via S. Giacomo, 27 (Sasso Caveoso) – Matera [Mappa: https://bit.ly/le-dodici-lune]

QUANDO:

★ VENERDÌ 24 MARZO 2023 – ORE 21:00

INFO COSTI E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://bit.ly/materacenacondelitto

SCADENZA ISCRIZIONI: MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

INFO LINE: 371 145 0952

