Pronti? A Taranto il Mercato Mediterranèe. I colori di Slow Food’’

2023: un anno con “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita”!

Al via domenica 11 giugno in Corso ai Due Mari con “Mercato Méditerranée. I Colori di Slow Food”

Torna” “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita, anche quest’anno dedicato alla Puglia e, più in particolare, alla città di Taranto.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo di Città di Taranto; sono intervenuti il Vicesindaco Fabrizio Manzulli, Gianfranco Chiarelli, Commissario Straordinario Camera di Commercio di Taranto, Daniele Del Genio, Presidente CNA Federmoda Puglia e co-founder “Rossorame”, Fiorella Occhinegro, Segretario Fondazione Taranto25, Franco Peluso, presidente Slow Food Grottaglie, Paolo Bruni, Presidente Ordine Architetti di Taranto, Mariella Franchini di Baux Cucine, Paolo Mercurio di Banca Popolare Pugliese e Pino Caramia Presidente “Mercati della Terra” Slow Food.

Organizzato da “Méditerranée”, il format nasce da un’idea di Mario Rigo, stimato Senior Executive fashion advisor, e del famoso hair stilist Angelo Labriola, due tarantini che, ormai affermatisi a livello nazionale, con Passione continuano il percorso iniziato l’anno scorso per realizzare il loro Sogno: contribuire alla rinascita della città.

Angelo Labriola, aprendo la conferenza stampa, ha spiegato che «questa seconda edizione svilupperà armoniosamente il format originario con eventi che intendono contribuire allo sviluppo economico e sociale della città, declinando il paradigma “Bellezza Sogno Passione Qualità”»

Cultura e territorio, creatività e stile italiano: sono questi i pilastri del format “Méditerranée”, nato dalla collaborazione tra i due co-founder che vede protagonista tutto ciò che attira Bellezza nel segno della Qualità.

Il Vicesindaco Fabrizio Manzulli ha sottolineato che «il Comune di Taranto non poteva non essere vicino a questa manifestazione il cui fine ultimo è diffondere, in Italia e all’estero, l’immagine di una Taranto più bella attraverso eventi che ne esaltano la tradizione, la storia, la valorizzazione dei luoghi, l’arte artigiana, la creatività, la moda e lo stile inconfondibile».

“Méditerranée – Taranto e la Dolce vita” 2023 è reso possibile dal sostegno di aziende che credono nel valore della Bellezza come fattore di crescita non solo culturale, ma anche economica: Mariella Franchini ha confermato la presenza di Baux Cucine anche in questa seconda edizione che, inoltre, avrà due importanti new entry: la Banca Popolare Pugliese che, come ha spiegato Paolo Mercurio, crede fermamente in questo progetto, e Renexia che conferma così il suo legame con il territorio.

«La prima edizione di “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita” – ha poi detto Mario Rigo – aveva trasformato il centro storico di Taranto in un laboratorio di soluzioni per rendere più vivibile la parte antica della città, anche organizzando in piazza Castello un evento fashion con la sfilata di abiti haute couture dello stilista Gianluca Saitto. Gli eventi di questa seconda edizione andranno invece a interessare location anche nel Borgo umbertino della città».



Si inizia, alle ore 18 di domenica 11 giugno, con “Mercato Méditerranée. I Colori di Slow Food” che si terrà in Corso ai Due Mari – nel tratto prospicente l’Ammiragliato, chiuso al traffico – dove saranno allestiti stand in cui 30 aziende pugliesi, eccellenze dell’enogastronomia selezionate da Slow Food, proporranno le loro produzioni ai cittadini grazie alla collaborazione di “Mercati della Terra”.

Il Presidente Slow Food Franco Peluso ha spiegato che «così a Taranto è stata creata una vetrina per la rete Slow Food pugliese, un grande evento in cui le aziende possono presentare prodotti coerenti con la filosofia del buono, del pulito e del giusto che caratterizza le nostre campagne internazionali. È la valorizzazione di quella “cultura del cibo” che, intimamente legata alla tradizione enogastronomica del territorio, rappresenta anche uno degli attrattori che hanno decretato il successo della Puglia come destinazione turistica».

Venerdì 28 luglio l’iconico Castello Aragonese, scrigno di storia secolare e protagonista del rilancio turistico della città, ospiterà il fashion show “Méditerranée e la grande Bellezza”, una serata interamente dedicata alla moda nella sua massima espressione, impreziosita dalle note dell’Orchestra ICO Magna Grecia.

«La Camera di Commercio di Taranto – ha spiegato l’On. Gianfranco Chiarelli – guarda con estremo interesse e sostiene questo evento perchè rappresenta uno step di un percorso, iniziato l’anno scorso da “Méditerranée”, il cui obiettivo finale è la realizzazione di laboratori sartoriali nei palazzi nobiliari in fase di restauro nell’Isola madre di Taranto, luoghi iconici di storia, arte e cultura in cui artigianato e creatività potranno produrre capi di haute couture : creando occupazione sostenibile nel tempo».

Innamoratosi di Taranto, torna in questo fashion show Gianluca Saitto, lo stilista che nel suo atelier milanese veste celebrità come Gianna Nannini, Loredana Berté, Renato Zero, Max Gazzè e Patty Bravo: Saitto proporrà le creazioni haute couture della collezione fall- winter 2023-2024 in cui le tradizioni del ricamo valorizzano, in un’ottica contemporanea, gli abiti da sera e i completi con le giacche strutturate.

Come annunciato in conferenza stampa dal co-founder Daniele Del Genio, quest’anno sulla passerella di “Méditerranée e la grande Bellezza” debuttano gli abiti di “Rossorame”, il brand indipendente di Alta sartoria femminile, ideato e creato interamente in Italia: vitalità, creatività e sostenibilità di questo prestigioso marchio vengono soddisfatte attraverso un’incessante ricerca tecnica, stilistica e organizzativa. Protagonisti di Rossorame sono i due co-founder: Daniele Del Genio, direttore commerciale che individua le suggestioni, idee e potenzialità delle risorse, e Bruno Simeone, direttore creativo che trasforma le suggestioni e le risorse trovate in avanguardia creativa. Alla base la scelta etica di avvalersi di manifattura italiana del territorio di appartenenza, filiera corta e materie prime esaminate con cura e attenzione.

Quest’anno sposa “Méditerranée e la grande Bellezza” anche Shu Uemura, il brand che ha portato una rivoluzione nel mondo del hair-styling, lottando, fin dal suo debutto a Tokyo nel 1958, per creare e affermare nuovi standard di bellezza. A Taranto Shu Uemura proporrà le ultime tendenze del hair-styling e del hair-care a livello mondiale, autentica Arte finalizzata a celebrare la bellezza della donna, in tutte le sue sfaccettature.

Evento conclusivo della seconda edizione sarà, venerdì 15 dicembre presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, “Méditerranée White Christmas”, una cena di gala che vedrà coinvolti le amministrazioni comunali e regionali, gli imprenditori, le figure di rilievo del territorio.

Sarà un evento esclusivo che esalterà le eccellenze del nostro territorio: donne, uomini e aziende impegnati della “renaissance” di Taranto, il rinascimento di una città in grado di proiettarsi sui palcoscenici nazionali e internazionali, forte di uno straordinario patrimonio storico, culturale e artistico, raccontato al mondo con una nuova narrazione in grado di valorizzare il suo cambiamento.

Main partner di “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita” 2023 sono Baux Cucine, Renexia e Banca Popolare Pugliese.

Partner della manifestazione, supportata da Fondazione Taranto25 e Artava, sono Camera di Commercio di Taranto, Jonian Dolphin Conservation, A.I.G.I. (Associazione Indotto AdI e General Industries) Taranto, Slow Food, Panacea, Vetrère, MarmiStrada, Orchestra ICO Magna Grecia, Andriani, Centrale del Latte Puglia, Blue Bay e Boat Sharing.

“Méditerranée – Taranto e la Dolce vita” 2023 si avvale del patrocinio di Ambasciata di Francia in Italia, Regione Puglia, Puglia Promozione, Comune di Taranto, Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, CNA Federmoda Italia, Associazione culturale NCDT e Ordine degli Architetti di Taranto.

