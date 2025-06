Pronti? A Colobraro il ”magico” solstizio d’estate

L’appuntamento è per sabato 21 giugno quando astronomia e astrologia quasi coincidono tra segni zodiacali in cuspide, dai gemelli al cancro, con il caldo tropicale interrotto da qualche nuvola di passaggio e le polveri di guerra, con tutti i veleni che contengono e che arrivano fino a noi, in attesa che venga fuori la stagione della pace…Mah, tutto da vedere. Contano le piccole cose e la buona volontà di quanti ogni anno a Colobraro, Comune, Pro Loco, Associazioni, cittadini si danno da fare per un appuntamento da non perdere… Nel post che segue, giratoci da Andrea Bernardo, anima degli eventi colobraresi, tutto quello che accadrà nella notte di San Giovanni. Passate parola.

IL PROGRAMMA

21 Giugno “ll Solstizio d’Estate” – Il Giorno più Lungo dell’Anno – La Notte più Corta e Magica – A Colobraro.

✨ La Notte dei Rituali Magici – Il Solstizio d’Estate ✨

📍 Colobraro (MT) – Chiostro del Convento

📅 Sabato 21 Giugno

🕕 Inizio ore 18:30 – Replica ore 20:00

Nella cornice suggestiva del solstizio d’estate, quando il sole è al suo apice e la natura sprigiona tutta la sua energia, Colobraro si trasforma nel cuore di una notte onirica, sospesa tra mito e tradizione.

🌿 Ispirata alla Notte Magica di San Giovanni, in cui secondo la leggenda le streghe si radunavano attorno a un antico noce per preparare il nocino o ballare in volo il sabba, questa serata speciale riprende riti ancestrali legati al fuoco, alla rugiada, alle erbe e alla rigenerazione della natura.

🧙‍♀️ Ogni spettacolo include:

🔮 Percorso emozionale animato del Museo Antropologico – Sala della Magia e Sala delle Erbe Magiche e Officinali.

🧿Consegna dell’amuleto tipico di Colobraro.

🧚 “Il Sabba delle Streghe”

🎭 La Commedia teatrale con masciare e fattucchie la e.

🎶 A concludere, alle ore 21:30: Concerto di musica popolare.