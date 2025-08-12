Pronte ad approdare in Puglia le 60 finaliste di Miss Universe Italy 2025.

Dal 25 al 31 agosto, Villa Cafiero – San Ferdinando di Puglia, Bat – ospiterà le fasi finali della kermesse internazionale.

La finale in programma domenica 31 agosto: presenta Manuel Peron. ospiti Silvia Mezzanotte e Carly Paoli. Tanti le top model presenti

Il Concorso

MISS UNIVERSE®ITALY è la competizione nazionale che ha come fine la ricerca della ragazza che rappresenterà l’Italia alla finale di MISS UNIVERSE®. Bellezza e non solo quella tra i canoni principali della competizione. Il concorso infatti punta i riflettori su personalità, stile ed eleganza delle concorrenti. Una kermesse estremamente contemporanea che unisce la tradizionale ricerca del bello allo studio di contenuti multimediali progettati e strutturati. Eleganza ed innovazione che si uniscono e danno vita ad una immagine nuova, fresca e ricercata del beauty contest. Di fatto MISS UNIVERSE® è un’organizzazione globale ed inclusiva che celebra le donne di tutte le culture e background differenti, aiutandole a realizzare i loro obiettivi attraverso esperienze che costruiscono la loro “confidence” e creano opportunità di successo. L’esperienza Miss Universe consente alle donne di sviluppare fiducia in se stesse e di seguire le proprie ambizioni, spianando loro la strada verso il successo personale e professionale.

Miss Universe Italy 2025. Il format made in Italy

La Finale Nazionale di Miss Universo si svolgerà dal 25 al 31 agosto prossimi, nella splendida location di Villa Cafiero, un’affascinante tenuta ottocentesca immersa in un parco secolare situato nel territorio di San Ferdinando di Puglia (Bat). E qui dopo le varie “competions” che si sfideranno le 60 candidate Miss provenienti da ogni parte d’Italia: tra loro saranno scelte quindi le finaliste che si contenderanno la corona di Miss Universe Italy 2025.

Tutta l’organizzazione del concorso, ospiti e concorrenti saranno ospiti per tutto il periodo delle finali nazionali del Grieco Hotel Business & Spa di Cerignola quartier generale dell’evento.

Lo show Finale di Miss Universe Italia 2025

La Finale Nazionale 2025 di Miss Universe Italy si terrà a San Ferdinando di Puglia (BT) dal 25 al 31 Agosto. 60 semifinaliste, 3 per ogni regione Italiana, parteciperanno alla Preliminary Competition e 21 finaliste saranno selezionate per prendere parte alla serata finale di domenica 31 Agosto e contendersi il titolo di rappresentante italiana alla finale mondiale di Miss Universe in programma a Novembre in Tailandia.

Si parte ufficialmente lunedì 25 agosto con la Cena di Gala nel parco naturale di Villa Cafiero in cui saranno presentate ufficialmente le semifinaliste nazionali di Miss Universe Italy 2025, occasione per celebrare l’apertura ufficiale della finale nazionale di MUIT.

La serata finale invece si svolgerà domenica 31 agosto sempre a Villa Cafiero, e vedrà alla conduzione Samuel Peron, volto noto della televisione italiana, amato dal grande pubblico come ballerino del programma Ballando con le Stelle su Rai 1, artista poliedrico capace di spaziare tra danza, recitazione e conduzione. Ospiti speciali della serata saranno Silvia Mezzanotte, straordinaria interprete che incanterà il pubblico con la sua voce meravigliosa, e il soprano internazionale Carly Paoli, che ha calcato i palchi più importanti al mondo, duettando con artisti di fama internazionale come Andrea Bocelli, Josè Carreras, Rod Stewart, definita da Papa Francesco “la voce di un angelo”. Nella commissione giudicatrice saranno presenti le modelle ed influencer Virginia Stablum, già Miss Universe Italy 2022, Alba Vejseli, conosciuta in Italia per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin 8, Viviana Vizzini, modella, influencer e showgirl, già Miss Universe Italy 2020, lo stilista ufficiale di Miss Universe Italy Erasmo Fiorentino e Pablo Art director di Gil Cagnè. I principali appuntamenti saranno quelli dedicati ai tre preliminary events del concorso: “Swimsuit”, una frizzante sfilata in costume da bagno, “Evening Gown”, un elegante défilé in abito da sera e “Interview”, il colloquio delle finaliste con la commissione.

I Partner dell’evento. Divella azienda leader internazionale dell’agoalimentare, Villa Cafiero appunto location ufficiale di Muit 2025, Grieco Hotel albergo ufficiale dove alloggeranno le miss e tutto il quartier generale del concorso, Gil Cagnè ad Pablo che curerà il make-up delle miss e Cipriani Group che coordinerà il team degli hairstylist.

Il programma di Muit 2025

Lunedì 25 agosto l’arrivo delle 60 semifinaliste nazionali e la cena di gala a Villa Cafiero, Martedì 26 commissione preliminare, Mercoledì 27 agosto previsti gli shooting forografici, giovedì 28 Evening gown competition, venerdì 29 la swinsuit competition, sabato 30 agosto l’interview con le miss, di fatto il colloquio con la commissione o preliminary competition, domenica 31 agosto la finale nazionale di Miss Universe Italy 2025 a Villa Cafiero

Il Concorso più inclusivo del pianeta

Miss Universe Italy è la competizione nazionale che ha come fine la ricerca della ragazza che rappresenterà al meglio l'Italia alla finale di Miss Universe®. Bellezza e non solo quella. Il concorso infatti punta i riflettori anche e soprattutto su personalità e cultura, stile ed eleganza delle concorrenti. Una kermesse estremamente contemporanea, capave di unire la tradizionale ricerca del bello allo studio di contenuti multimediali progettati e strutturati dalle stesse Miss, che si mostrano come sono tutti i giorni. Eleganza ed innovazione quindi, che fanno sineria e sintesi e danno vita ad una immagine nuova, fresca e ricercata rispetto ad un beauty contest tradizionale. Ma l'aspetto che più di tutti deve balzare ali occhi el pianeta è che di fatto Miss Universe® è un'organizzazione globale che è soprattutto inclusiva: aperta alle mamme, alle donne incinte e/o sposate, capace di celebrare le donne di tutte le culture e background differenti, aiutandole a realizzare i loro obiettivi attraverso esperienze che costruiscono la loro confidence e creano opportunità di successo. L'esperienza Miss Universe consente alle donne quindi, di sviluppare fiducia in se stesse e di seguire le proprie ambizioni, spianando loro la strada verso il successo personale e professionale.

La storia del Concorso.

Miss Universe è uno dei più prestigiosi concorsi al mondo, seguito ogni anno da circa 600 milioni di spettatori in tutto il pianeta. Nato in California nel 1952, il concorso è gestito dal gruppo WME/IMG, che lo ha rilevato da Donald Trump nel 2015. Miss Universo è uno dei concorsi di bellezza maggiormente pubblicizzati al mondo ed in assoluto il concorso più seguito sui social con 13 milioni di follower su Facebook e 5 milioni su Instagram. L’Italia non è mai riuscita a raggiungere il primo posto, aggiudicandosi la seconda posizione nel 1960 e nel 1987. Da evidenziare che dalla prossima edizione, quella targata 2023, Miss Universe aprirà alle donne incinte, già madri e sposa

