Riprenderà il 27 Settembre da Matera il tour di “promuovi la tua musica” dopo lo stop imposto dall’emergenza coronavirus, il contest per artisti emergenti ideato dalla cantautrice Fanya Di Croce che ripartirà, con le dovute misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19.

Fanya racconta che :”Questo contest nasce da una mia idea, quella di dare a tutti gli artisti, la possibilità di far ascoltare la propria musica agli addetti ai lavori del settore musicale ma soprattutto di esibirsi dal vivo sul palco di un teatro dove si crea quella giusta sinergia con il pubblico”.

Sarà lo splendido teatro Casa Cava, l’unico centro culturale ipogeo al mondo situato all’interno dei Sassi di Matera, ad ospitare i 20 artisti che si esibiranno davanti ad una giuria di esperti del settore ed al direttore artistico musicale di Radio Italia Antonio Vandoni che da questa nuova edizione presiederà tutte le tappe del tour tenendo, inoltre, anche delle Masterclass. L’evento della tappa lucana vedrà anche la collaborazione dell’ Art Director EDM di Mario Greco e farà parte della giuria anche il giornalista de “Il Quotidiano del Sud”, Antonio Mutasci.

E’ ancora Fanya racconta come: “ tornare sul palco dopo un lungo periodo di lockdown, con mille attenzioni e difficoltà di organizzazione non è facile ma la voglia di ripartire supera ogni incertezza; la musica poi ha questo fantastico potere di portarti altrove, stimolando energie indispensabili per il benessere del nostro stato d’animo”.