Domenica 22 Dicembre alle ore 17:30 presso il Cinema Comunale Guerrieri di Matera si terrà la proiezione del docu-film “La Festa della Bruna dei bambini”, realizzato da Filippo Olivieri, regia di Francesco Giase e con la produzione di TRM NETWORK.

Il docu-film racconta la nona edizione della Festa della Bruna dei bambini, evento organizzato dalla Scuola materna “L’Albero Azzurro” e svoltosi lo scorso 15 giugno, presso il Borgo la Martella.

L’iniziativa è realizzata dalla cooperativa Il Puzzle con il supporto dell’Associazione Maria Santissima della Bruna e patrocinata dal Comune di Matera, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio e in collaborazione con alcuni dei partner del progetto “Bambini 6.0 – Sei sensi zero confini”, progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

“Siamo convinti della importanza di trasferire i contenuti delle tradizioni popolari ai più piccoli – ha dichiarato il presidente della cooperativa “Il Puzzle”, Eustachio Martino – perché società esprime sé stessa nella capacità di riconoscere la propria storia, di produrre e di condividere cultura, di coglierne di nuove nel rispetto di chi vuole esplorare per scoprire la diversità culturale e la storia dell’umanità, come fonte inesauribile del sapere. La Festa della Bruna dei Bambini rappresenta proprio un’occasione per mettere i bambini a stretto contatto con le tradizioni locali”.

Il docu-film realizzato da Olivieri e Giase racconta proprio questo percorso didattico sia attraverso la voce dei protagonisti, i bambini, sia delle diverse figure che hanno offerto un prezioso contributo per trasferire ai più piccoli i contenuti di questa secolare tradizione popolare.

“La condivisione di questa esperienza attraverso la visione di questo docu-film – ha concluso Eustachio Martino – è anche l’occasione per condividere con la comunità il traguardo dei 20 anni della cooperativa “Il Puzzle”, reso possibile grazie alla volontà di persone che hanno creduto sin dall’inizio nella creazione di servizi educativi innovativi e al contempo di elevata qualità. Il nostro obiettivo sin dall’inizio resta quello della offerta di servizi alla persona, destinati ai minori e alle famiglie presenti nel territorio di azioni che promuovono il benessere comunitario, la riduzione del rischio di emarginazione sociale e la valorizzazione di potenzialità per i beneficiari dei servizi. Formiamo nuove coscienze collettive attraverso la scuola, consapevoli che il domani appartiene a coloro che si stanno preparando ad affrontarlo oggi”.