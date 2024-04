Programma celebrazione del 25 aprile a Matera

Nella mattinata del 25 aprile 2024, si svolgerà la manifestazione istituzionale per la celebrazione del 79 anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, alla presenza delle Autorità civili e militari.

La cerimonia si articolerà in tre momenti:

—ore 09.30 deposizione corona al cippo di via lucana;

—ore 10.00 celebrazione della Santa Messa, nella chiesa di Santa Chiara;

—ore 11.15 da piazzetta Pascoli partenza corteo per piazza Vittorio Veneto

—ore 11.30 inizio cerimonia in piazza Vittorio Veneto.

Nel pomeriggio, un presidio dell’ANPI è previsto in piazza Vittorio Veneto dalle ore 18, dinanzi alla Biblioteca Tommaso Stigliani.

