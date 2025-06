“Progetto Ginosa: Archeologia e Paesaggi’’: il 19 giugno incontro su “Biodiversità ed ecosistemi nel territorio di Taranto e Ginosa’’

“Biodiversità ed ecosistemi nel territorio di Taranto e Ginosa’’: questo il titolo del prossimo convegno che si terrà giovedì 19 giugno a partire dalle ore 19,00 presso la Community Library di Ginosa.

In occasione della ricorrenza ventennale dell’istituzione del Parco ‘Terra delle Gravine’ della Regione Puglia (L.R. 18/2005) la conferenza sarà dedicata al tema della biodiversità, al fine di sensibilizzare la comunità locale sugli importanti valori storici, antropologici, paesaggistici e naturalistici del territorio tarantino.

Il Parco Naturale Regionale ‘Terra delle Gravine’ è la terza area protetta pugliese e ha un’estensione di 25.287 ettari, ricompresi entro i confini dei Comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Palagiano, Massafra, Statte, Crispiano, Martina Franca, Montemesola, Grottaglie e San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, e di Villa Castelli, in provincia di Brindisi.

Interverranno il dott. Filippo Bellini, funzionario tecnico forestale della Provincia di Taranto, responsabile della gestione del Parco Naturale Regionale ‘Terra delle Gravine’ per il Settore Pianificazione e Ambiente dell’Ente provinciale, e il dott. Pasquale Venerito, ricercatore senior del Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura ‘Basile Caramia’ di Locorotondo.

L’incontro sarà introdotto dal Sindaco di Ginosa, Vito Parisi, e dall’Assessore alla Cultura Vera Santoro. Modererà la conversazione Cristina Comasia Ancona, archeologa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il “Progetto Ginosa: Archeologia e Paesaggi’’ è diretto da C. Silvio Fioriello del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sostenuto dal Comune di Ginosa e dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del Ministero della Cultura,

L’iniziativa, avviata il 12 giugno, in concomitanza con l’avvio della nuova campagna di ricerche nel sito di c.da Madonna Dattoli, prevede fino al 3 luglio una serie di attività di ricerca storico-archeologica, di scavo stratigrafico, di restauro, di divulgazione nel biennio 2024–2025, seminari, visite guidate e presentazioni.