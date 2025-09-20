Progetto Ben-Essere del Rotary club Matera per anziani e giovani

Informazione e prevenzione per un percorso e un programma di ‘’ Ben-Essere’’ che coinvolge a diversi livelli anziani ( la fascia della terza età è in continua crescita in Basilicata a causa dello spopolamento territoriale) e i giovani che devono prendersi cura per tempo attuando stili di vita adeguati. Il Rotary club Matera ci mette mente, cuore e braccia per attivare buone pratiche e risposte ‘’concrete’’ nel portare avanti un progetto supportato anche da una raccolta fondi (crowfunding per gli appassionati di anglicismi) per l’acquisto di ausili e di quanto occorre per le cure degli anziani. Se ne parlerà in dettaglio martedì 23 settembre, alle 18,30, presso la sede Opera Luce di via La Martella. L’incontro sarà presieduto dal presidente del sodalizio rotariano Giovanni Porsia.

IL COMUNICATO STAMPA

Il giorno martedì 23 settembre 2025 alle ore 18,30 presso la sede Opera Luce, in via La Martella – Matera si terrà una conferenza stampa di presentazione del SERVICE “Progetto BEN-ESSERE”.

Per l’anno rotariano 2025/2026, il Rotary Club di Matera promuove il progetto BEN-ESSERE, che si prefigge lo scopo di migliorare la qualità della vita degli anziani e sensibilizzare i giovani sull’importanza del benessere fisico e psicologico.

L’iniziativa rientra nelle azioni del Rotary per prevenire e curare le malattie, puntando sullo scambio intergenerazionale.

Il progetto vede l’impegno proattivo dei rotariani e degli amici del Distretto, che doneranno il loro tempo e la loro professionalità per svolgere momenti di informazione e sensibilizzazione per il miglioramento della qualità della vita degli anziani e per la prevenzione alla salute dei giovani.

I rotariani, insieme ai partner, organizzeranno alcuni eventi, in cui gli anziani possano trasmettere saggezza e tradizioni, mentre i giovani possano insegnare nuove tecnologie o tendenze.

Si segnala, l’ importanza della campagna di crowfunding, che riporta il medesimo claim “Progetto BEN-ESSERE” inserito sulla piattaforma Rete del Dono ( https://www.retedeldono.it/progetto/progetto-ben-essere), che ha registrato già una notevole attenzione da diversi sostenitori e che permetterà al Rotary club di Matera (https://www.rotarymatera.org/progetto-ben-essere/) di acquistare ausili medici da donare agli anziani.

Il Presidente Rotary Club Matera

Giovanni Porsia