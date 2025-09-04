Primo appuntamento per “DUATHLON Citta dei Sassi”

Sono aperte le iscrizioni per il primo appuntamento con il duathlon nella città dei Sassi, che

si prepara a ospitare l’evento nel modo più suggestivo possibile. Domenica 5 ottobre 2025 si svolgerà la prima edizione del “Duathlon Città dei Sassi”, gara sprint che porterà atleti e appassionati nel cuore della Capitale europea della cultura patrimonio mondiale dell’Umanità.

L’evento è organizzato dall’Associazione dilettantistica sportiva “Athlos Matera” con la collaborazione e il patrocinio gratuito del Comune, per promuovere la pratica sportiva in un contesto paesaggistico unico, favorendo l’inserimento di Matera nel circuito amatoriale del sud Italia e sensibilizzando cittadini e visitatori di tutte le età alla cultura del movimento.

La gara di livello “silver” e tipologia “rank”, si svolgerà nel rispetto dei regolamenti FITRI con le indicazioni delle autorità e del personale di gara. Piazza Vittorio Veneto sarà il quartier generale, che dal primo mattino diventerà palcoscenico di accoglienza, zona cambio e premiazioni.

Dalle ore 7.15 è prevista la consegna di pettorine e pacco gara; l’apertura della zona cambio alle 8 (chiusura alle 9) e del deposito borse fino alle 13. Lo start è fissato alle ore 9.30, con la prima frazione di corsa. A seguire, verso le 10 gli atleti saliranno in bici per i 20 chilometri della seconda frazione; intorno alle 11 il via alla terza e ultima frazione di corsa e l’arrivo dei primi concorrenti, con conclusione della competizione prevista attorno alle 11.30 e premiazioni a ruota.

Il tracciato è stato disegnato per valorizzare l’identità urbana e paesaggistica di Matera, propone la

formula classica del duathlon sprint: 5 chilometri di corsa iniziale, 20 chilometri in bicicletta e un’ultima frazione di corsa di circa 2,7 chilometri, con partenza, zona cambio e finish line in piazza Vittorio Veneto.

La prima corsa si snoderà in quattro giri fra via La Vista, via Lucana, via Alessandro Volta, via Ridola con giro di boa nei pressi di piazzetta Pascoli e rientro da via del Corso fino a piazza Vittorio Veneto; la frazione bike a bastone interesserà le vie XX Settembre, Annunziatella, Marconi e San Pardo con i giri di boa all’altezza dell’incrocio con via Nazionale e in via Roma. Ultimo atto due giri sul percorso cittadino, per tagliare il traguardo davanti al palazzo dell’Annunziata.

Per garantire sicurezza e fluidità dell’evento, il Comune metterà in campo il supporto degli uffici competenti e della Polizia locale, con le necessarie ordinanze su viabilità e sosta nelle aree interessate dal percorso;

eventuali allacci alla rete elettrica pubblica e logistica accessoria saranno gestiti in coordinamento con l’Amministrazione secondo le procedure vigenti. Informazioni puntuali su eventuali modifiche al traffico e sulle chiusure temporanee saranno comunicate nei giorni precedenti la gara.

Iscrizioni sul sito ufficiale www.triathlonmatera.it, dove atleti e accompagnatori troveranno anche il video di presentazione e tutti gli aggiornamenti utili.

L’invito è rivolto a chi pratica la multidisciplina e vuole misurarsi con un tracciato cittadino tecnico e spettacolare, ma anche a chi vorrà vivere da spettatore una mattinata di grande sport tra le vie, le piazze e gli scorci più iconici della città dei Sassi.

Il “Duathlon Città dei Sassi” non è soltanto una competizione, è l’incontro tra lo spirito agonistico e il fascino senza tempo di Matera, un’occasione unica per dimostrare che la bellezza e lo sport possono

fondersi in un palcoscenico nazionale capace di emozionare e unire. Matera, quando la bellezza corre

insieme allo sport.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.