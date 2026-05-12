Primo appuntamento di Amabili Confini 2026 con la scrittrice Ilaria Palomba

“Amabili Confini dà il via alla sua undicesima edizione con il primo appuntamento della rassegna, che si terrà giovedì 14 maggio alle ore 18:30, nel quartiere Villalongo, in Piazza Firenze a Matera, a cui parteciperà la scrittrice e poeta Ilaria Palomba.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “L’incontro sarà dedicato alle sezioni “Poesie dai quartieri”, “Poesie Fuori Zona” e “Racconti dai quartieri” e verranno annunciati i testi scelti tra tutti quelli pervenuti alla nostra redazione sul tema “Labirinto”. Verrà, inoltre, proclamata la poesia vincitrice del concorso di scrittura “I colori dell’’immaginazione”, per la sezione “verde” (poesia), riservato agli studenti delle scuole superiori. Nella prima parte dell’incontro si assisterà al dialogo tra gli autori dei testi selezionati e la scrittrice ospite, mentre nella seconda parte si parlerà del suo romanzo Purgatorio (Alter Ego, 2025), presentato al Premio Strega 2025. È un memoir autobiografico in cui l’autrice racconta i mesi trascorsi in un’unità spinale dopo un tentativo di suicidio: il dolore fisico e mentale, il percorso di riabilitazione e la difficile risalita verso la vita. Scritto con uno stile lirico e un lessico di grande densità, il libro è stato accolto dalla critica come un’opera di piena maturità narrativa, capace di raccontare un’esperienza estrema senza cedere all’autocommiserazione. Ilaria Palomba, pugliese di origine, romana d’adozione, è nata nel 1987. Ha pubblicato i romanzi: Fatti male (Gaffi, 2012, tradotto in tedesco per Aufbau-Verlag), Homo homini virus (Meridiano Zero, 2015, “Premio Carver” 2015), Brama (Giulio Perrone Editore, 2020), Vuoto (Les Flâneurs, 2022, “Premio Oscar del Libro” 2023, presentato al “Premio Strega” e menzione romanzo innovativo/sperimentale al “Premio Terre di Puglia”) e Purgatorio (alterego edizioni, 2025). Le sillogi poetiche Città metafisiche (Ensemble, 2021), Microcosmi (Ensemble, 2022, menzione d’onore al “Premio Semeria” 2021 e “Premio Virginia Woolf” al “Nabokov” 2023), Scisma (Les Flâneurs, 2024, “Premio Libro Irregolare”). Ha partecipato alle antologie Il mestiere più antico del mondo? (Elliot, 2017), L’ultimo sesso al tempo della peste (Neo, 2020). Ha fondato il blog letterario “Suite italiana” e attualmente collabora con la rivista “La Fionda”. Introdurrà l’incontro Francesco Moro. Dialogheranno con l’autrice, Isabella Marchetta e Marianna Busiello. Amabili Confini proseguirà con cadenza settimanale fino al 16 giugno, con altri cinque appuntamenti nei quartieri e nel centro della città. Il programma completo è disponibile sul sito www.amabiliconfini.it. Il progetto, patrocinato dal Comune di Matera, non usufruisce di finanziamenti pubblici ma si avvale del sostegno di partner privati.”

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