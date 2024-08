Prime tappe di presentazione di “Fridda”, romanzo della giornalista lucana Silvia Trupo

Al via il tour della giornalista lucana Silvia Trupo che presenta il romanzo fresco di stampa “Frìdda”, pubblicato dalla casa editrice Edigrafema. L’8 agosto, alle ore 19, l’autrice incontra i lettori nella biblioteca “M. Rinaldi” di Policoro assieme all’avvocata e scrittrice Maria Lovito e alla storica bibliotecaria del centro jonico, Angela Delia. Il 9 agosto l’evento letterario si sposta a Rotondella, con inizio alle ore 21 in piazza Albisinni. In entrambe le serate sono previsti i saluti dell’editrice di Edigrafema, Antonella Santarcangelo, e degli amministratori comunali. Il 12 agosto, ore 18.30 in piazza Skanderbeg, è la volta di San Paolo Albanese dove Silvia Trupo dialoga con il giornalista Andrea Mario Rossi. “Nell’opera -si spiega in una nota- è centrale il tema delle radici e dei rapporti familiari, con la protagonista che attraversa la vita in modo insolito, talvolta subendola e aggrappandosi al rapporto simbiotico, doloroso e al contempo necessario, con la zia. Una storia di aspirazioni e di cadute, di rinascita e sogno. Frìdda è questo e molto altro, la spirale di vicende e passioni che soltanto l’esistenza può donare, compresa la fine del cammino che non ci si sarebbe aspettati.”

Silvia Trupo, dopo la maturità classica, nel 2001 si trasferisce a Roma, dove consegue la laurea in Scienze della Comunicazione all’Università La Sapienza. Svolge uno stage per Odeon Tv e intraprende la carriera giornalistica, collaborando con diverse testate nazionali e locali, tra cui La Discussione diretta da Emilio Fede e il sito Inlibertà.it dove lancia la rubrica dal titolo Woman’s Wor(l)d, che tratta temi di attualità e cronaca, con uno sguardo tutto al femminile. Nel 2018 ritorna a vivere in Basilicata, scrive il libro La Storia di Matera e, per diverse testate regionali, si occupa di storia, cultura e tradizioni. Attualmente è direttrice del quotidiano on line Il Corriere Lucano. Dal 2020 è mamma di Chiara.”