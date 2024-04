Prime Minister Basilicata promuove incontro sul dialogo intergenerazionale aperto a tutt*

“Maschile – Femminile, parlarsi alla pari“ è il titolo dell’incontro organizzato da Prime Minister Basilicata, la scuola di Politica per giovani donne, in programma venerdì 5 aprile -alle 18.00- al Palazzo della Provincia di Matera in Via Ridola, aperto a tutt* e condotto da Piero Caforio, psicologo e psicoterapeuta dell’Associazione Alba Lucana. “Dopo il partecipatissimo appuntamento dello scorso 8 marzo – dichiarano le organizzatrici in un nota – abbiamo voluto replicare questa esperienza di ascolto attivo e confronto con la comunità locale, favorendo la reciprocità degli sguardi tra maschile e femminile, per parlarsi alla pari, intensificando le occasioni per comunicare tra generazioni. Infatti, gli incontri facilitati dalla presenza della figura dello psicologo, psicoterapeuta, Piero Caforio, favoriscono l’apertura ad abbracciare le differenze di età, di genere, di appartenenza culturale e la comprensione e la consapevolezza dei ruoli e dei processi di comunicazione e condivisione. Nonni, genitori, figli sono invitati a prendere parte all’incontro promosso insieme alle Associazioni Matera Letteratura, Alba Lucana e Risvolta unite con l’intento di costruire progetti per il benessere della persona, della famiglia, della società.” Prime Minister Basilicata è una delle scuole di Prime Minister, progetto “ideato” da Movimenta e Farm Cultural Park e promosso da Matera Letteratura. Project Partner locali: Casa Netural, Risvolta, L’Albero Sponsor ufficiale: Egoitaliano. Bronze Sponsor: Materahub, Piazza Europa, DeerSpensa Studio, I Vizi degli Angeli, Betterplace. Inkind Sponsor: Autocity Matera, Hotel del Campo, Dimora del Campo, Fra I Sassi Residence, Libreria Di Giulio, Punto Service. www.primeminster.it https://www.facebook.com/PrimeMinisterGiovaniDonne

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.