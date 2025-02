prima nazionale di Disco Mania: lo spettacolo che celebra la storia della disco

Dopo un’applaudita anteprima a Pescia lo scorso 6 febbraio Disco Mania debutta in Prima Nazionale al Teatro Repower di Assago lunedì 17 marzo alle 21,00. “Questa nuova produzione di Stage 11 è un viaggio immersivo nella storia della disco music dagli scintillanti anni Settanta fino agli anni Duemila -si spiega in una nota- attraverso performance dal vivo e proiezioni video di grande impatto. Lo spettacolo è strutturato in quattro atti principali, ognuno dedicato a una fase storica: Lo show inizia con la nascita della disco music, un genere nato dall’incontro tra soul, funk e R&B. Rivivi i brani iconici di Donna Summer, Chic, Bee Gees e molti altri artisti che hanno definito la Golden Age della disco. Negli anni Ottanta la disco si evolve in sonorità più elettroniche, influenzando artisti come Madonna, Michael Jackson e Diana Ross, che dominano le piste da ballo di tutto il mondo. Negli anni Novanta, con l’ascesa di generi come la house, la techno e la trance, la disco evolve in nuove forme di musica elettronica, segnando l’inizio della cultura rave e trasformando il panorama musicale globale. Negli anni Duemila la disco incontra il pop e si contamina con suoni urban e ritmi elettronici, dando vita a hit mondiali che continuano a influenzare la cultura contemporanea.” “Con Disco Mania, il nostro obiettivo è celebrare uno dei generi musicali più iconici e influenti di tutti i tempi. La musica disco non è stata solo un fenomeno sonoro, ma una vera rivoluzione culturale – dichiara il regista, Emiliano Galigani – che ha abbattuto barriere sociali, unito persone di ogni provenienza e trasformato la pista da ballo in un luogo di libertà e celebrazione. Abbiamo lavorato per ricreare l’energia e la magia delle discoteche leggendarie. Vogliamo offrire un’esperienza unica, invitiamo tutti a unirsi a noi in questo viaggio straordinario, per ballare e vivere insieme il ritmo e la gioia di una musica che non smetterà mai di farci sognare.” Disco Mania unisce il meglio della musica live, con una band di otto elementi ed effetti visivi creano l’atmosfera vibrante della Disco. Lo show non è solo un omaggio al passato, ma un’esperienza coinvolgente che celebra il presente e il futuro della musica dance. Disco Mania è dedicato agli appassionati della musica senza tempo, ai nostalgici delle serate passate sotto la sfera a specchi e a tutti coloro che vogliono scoprire le radici della musica dance moderna. Non perdere l’occasione di rivivere i momenti indimenticabili che hanno fatto la storia della disco e di scatenarti sulle note di successi immortali. Prevendite su Ticketone.

Sempre al Teatro Repower martedì 18 alle ore 21,00 una serata dedicata alla musica quella dei Pink Floyd. Stage 11 infatti presenta il nuovo tour Pink Floyd History – WELCOME TO THE MACHINE uno spettacolo che ripercorre cinquant’anni di creatività musicale di una delle band che hanno plasmato e definito la storia della musica. Attraverso un’attenta selezione di alcune delle canzoni più iconiche della band, lo show rievoca e ricrea magistralmente il suono e l’atmosfera ineguagliabili di cinque decenni di capolavori dei Pink Floyd: un inizio segnato dalla sperimentazione psichedelica, il successo della fase progressiva, fino alle opere più recenti. In tour dal 2016, questo show ha fatto il giro dell’Europa con numerosi sold out. Nel 2025, il tour si intitola Welcome to the machine, ispirato ad uno dei brani dei Pink Floyd che si dimostra estremamente contemporaneo. “Welcome to the machine è un riflesso della nostra epoca, un viaggio dentro il meccanismo che ci trasforma, fin dall’infanzia, in merci. Viviamo immersi in un sistema che ci spinge a vendere noi stessi attraverso i social, mentre nella realtà quotidiana rinunciamo progressivamente alle esperienze fisiche. – dice il regista Emiliano Galigani – La “macchina” non è più solo un’entità esterna che ci impone un lavoro alienante e una performance continua, ma è diventata una pressione interna: essere sempre in forma, perfetti, produttivi, attivi, brillanti. Ma mai troppo liberi. Mai troppo pensanti. Mai troppo ribelli.” Un percorso unico e intenso tra pura arte, filosofia e sperimentazione con canzoni iconiche, formidabili giochi di luci e proiezioni video originali. La produzione di Stage11 Pink Floyd History è un viaggio fedele e minuziosamente dettagliato che affascina il pubblico, narrando non solo la metamorfosi dei Pink Floyd, ma anche quella della società in cui viviamo. Sul palco musicisti e luci spettacolari per ripercorrere i cinquant’anni che hanno cambiato il volto della musica rock. Un vero e proprio spettacolo tributo, dunque, tutto dedicato ai Pink Floyd: lo show, conquista e convince per il talento dei musicisti e per la spettacolarità delle scenografie: uno show a 360 gradi che, con puntualità e rispetto dell’originale, accompagna il pubblico alla riscoperta di brani storici e indimenticabili, dalle atmosfere psichedeliche degli esordi fino ai grandi e intramontabili classici come “Another brick in the wall”, “Wish you were here” e tanto altro. Prevendite su ticketone.”