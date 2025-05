PretenDiamo Legalità premio a Caserta per i ragazzi della Scuola ”Pitagora” di Bernalda

E quel video musicale ”Accanto” , https://giornalemio.it/cronaca/bravi-ragazzi-pretendiamo-legalita-anche-con-parole-musica-e-ballo/ , ha meritato attenzione e applausi per semplicità,efficacia, messaggio che può contribuire a sensibilizzare coetanei, adulti su come amicizia, lealtà , possono contribuire a contrastare violenza e bullismo e non solo a scuola. A Caserta è stato un giorno di festa, insieme ad altri ragazzi di diverse fasce di età, che hanno partecipato al concorso. Occasione per nuove amicizie, per conoscere a fondo altri aspetti che ispirano e regolano la vita di giovani che nei prossimi mesi indosseranno la divisa della Polizia e lavoreranno nelle Questure di competenza. Tra qualche anno, chissà, potrebbe toccare anche ad alcuni dei ragazzi della scuola ”Pitagora” di Bernalda.



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Gli alunni della classe 2^ C della scuola media dell’I.C. “Pitagora” di Bernalda premiati per il video musicale “Accanto”, miglior lavoro a livello nazionale del progetto/concorso PretenDiamo Legalità

Il riconoscimento è stato consegnato il 28 maggio nella Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta, dove i ragazzi hanno vissuto una giornata “da poliziotto”.

Per la prima volta una scuola della provincia di Matera ha vinto il concorso abbinato al progetto PretenDiamo Legalità, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito: è la classe 2^ C della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Pitagora” di Bernalda, che ha realizzato il video musicale “Accanto”. Nel video, in maniera originale e coinvolgente, i ragazzi cantano insieme trattando il tema dell’amicizia e della lealtà, valori che uniscono contro la violenza e il bullismo.

17 alunni – 10 ragazzi e 7 ragazze – della classe, accompagnati dalla Dirigente scolastica prof.ssa Grazia Maria Marciuliano e dall’insegnante referente del progetto prof.ssa Agata Silvia Russo, ieri 28 maggio, hanno ritirato il riconoscimento a Caserta, nella Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Il progetto, giunto alla 8^ edizione, si prefigge l’obiettivo di divulgare tra i ragazzi la cultura della legalità attraverso i temi del rispetto delle regole, dei valori della Costituzione e del corretto utilizzo di internet e dei social. Il percorso educativo ha avuto inizio con una prima fase propedeutica, nella quale hanno incontrato funzionari e operatori esperti della Polizia di Stato, che ha permesso loro di approfondire le tematiche proposte quest’anno, di riflettere e produrre gli elaborati nelle forme creative richieste.



All’evento di Caserta erano presenti oltre 150 studenti – frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado – che hanno realizzato i migliori lavori e perciò individuati quali vincitori da un’apposita commissione centrale, presieduta dal Direttore dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e composta da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, da professionisti del settore della comunicazione e da esperti delle arti grafiche e figurative. Insieme alla classe dell’istituto di Bernalda (MT), sono stati premiati anche altri studenti di scuole delle province di Arezzo, Messina e Vibo Valentia.

I ragazzi di Bernalda sono arrivati a Caserta nel pomeriggio del 27 maggio, a bordo di un autobus della Polizia di Stato e sono stati ospitati dalla Scuola fino alla conclusione della cerimonia, pernottando nella struttura e vivendo una giornata “da poliziotti”, a partire dall’alzabandiera, a cui hanno partecipato cantando l’Inno d’Italia insieme al personale della Polizia di Stato.

La cerimonia di premiazione si è svolta nell’Aula magna, con il saluto del Direttore della Scuola, Adele Monaco e del Questore di Caserta, Andrea Grassi, nonché del Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale di Caserta, Monica Matano. Tra le autorità civili, militari e religiose, era presente il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, On.le Chiara Colosimo, che è intervenuta sottolineando l’importanza di combattere la mafia e di scegliere i valori della legalità. Ha vivacizzato la premiazione con qualche battuta divertente il duo comico “Gigi e Ross”.

I ragazzi e le ragazze del “Pitagora” di Bernalda hanno ricevuto il meritato riconoscimento da Pino Maddaloni, campione olimpico di judo e atleta della Fiamme Oro.

All’interno della Scuola allievi agenti più antica d’Italia, ricavata nelle splendide pertinenze storiche della Reggia di Caserta e recentemente ampliata e ammodernata per adeguarla a nuove esigenze didattiche e logistiche, i giovani ospiti hanno avuto modo di visitare e di partecipare alle attività del “Villaggio della Legalità”, allestito per l’occasione con le “specialità” della Polizia di Stato: la Polizia Stradale, che ha mostrato le caratteristiche della Lamborghini, adibita ai servizi di polizia; la Polizia Ferroviaria; le Squadre di cinofili e team artificieri; la Polizia Scientifica, con le tecnologie utilizzate in costante aggiornamento, gli acquascooter e autoveicoli storici della Polizia di Stato e il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, che hanno offerto una breve esibizione