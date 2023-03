Presso Arti Visive di Matera, la mostra “Omaggio a Rocco Scotellaro 1913-2023”

In occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Rocco Scotellaro, lo Studio Arti Visive dedica al “poeta della libertà contadina” una mostra-omaggio che intende, attraverso l’arte, rinnovare il ricordo, come scrive il critico Carlo Franza nel testo di presentazione, di “un grande scrittore, un vero ed integrale intellettuale, impegnato in una interiore riflessione su sé e sul mondo… un figlio della sua terra che amò in poesia ed in politica… e che scelse di vivere e di agire in mezzo ai contadini per renderli autocoscienti”. L’opening avverrà venerdì 31 marzo 2023 alle ore 19.00, mentre “la mostra resterà aperta fino al 12 aprile 2023 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e per appuntamento”.

“Nello spazio espositivo di via delle Beccherie n. 41 in Matera, -si legge in una nota- saranno presenti opere di Domenico Cantatore, Mario Carbone, Ottavio Chiaradia, Franco Di Pede, Luigi Guerricchio, Renato Guttuso, Carlo Levi, Mauro Masi, Nicola Pavese, Michele Santangelo, Ernesto Treccani, Nino Tricarico; tutti artisti che hanno conosciuto direttamente Rocco Scotellaro o che, pur non avendolo conosciuto, hanno comunque condiviso con lui l’amore per la terra lucana e per la “civiltà contadina” tanto da farne comune fonte di ispirazione per la loro produzione artistica.

La mostra si pone in ideale continuità con analoga iniziativa che lo Studio Arti Visive tenne nel 1973 per la ricorrenza dei 50 anni dalla nascita di Rocco Scotellaro quando furono organizzate diverse mostre d’arte ed un convegno alla presenza del meridionalista Vittorio Fiore e del critico letterario Giovanni Caserta.

Completano l’esposizione il testo redatto per l’occasione da Carlo Franza, che nel 1977 tenne alla Università La Sapienza in Roma un corso dedicato alla figura del poeta, brani estratti dalla produzione poetica di Scotellaro ed altra documentazione d’archivio.