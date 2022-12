Presepe vivente di Matera, un tour dall’Immacolata.

In zona Cesarini, al 90° minuto, o quasi, come scrivevano i redattori sportivi della Prima Repubblica(qualcuno anche ora) riprendendo quelle perle di saggezza di cronisti, come Niccolò Carosio. E questa volta è toccato all’Immacolata… illuminare il percorso verso la Grotta di Betlemme (nel Sasso Caveoso) per il Presepe vivente nei Sassi di Matera, dopo le valutazioni paradossali sulle proposte venute fuori dai bandi degli eventi ‘’storicizzati’’ e dalla categoria ‘’ altri eventi’’. Situazioni di cui far tesoro per eventuali altre manifestazioni: dal Natale 2023, al Carnevale, ai riti della Settimana Santa. Tutto è bene quel che finisce bene, ripete una frase fatta…Ma restiamo sempre su ‘’chi val la?’’, visto che gli scivoloni sono dietro l’angolo, a causa della mancanza di programmazione turistica affidata e gestita (e questo è la carenza) da professionalità che abbiano titoli, esperienza, competenza quotidiana di settore. Ci ha pensato l’Immacolata ad ”Ascoltare la voce…” e a far rimettere sui giusti binari, con delibera di giunta, il Presepe vivente che, chiaramente, non potrà essere – quest’anno- un evento di richiamo internazionale e nazionale per il tempo davvero limitato di promozione, così come per altri appuntamenti piccoli e grandi del periodo natalizio. Conterà il passaparola… Peccato. Turismo è programmazione, offerta promossa per tempo. Sarà per la prossima volta, se la cultura di impresa caratterizzerà l’andamento dell’economia locale. Gli organizzatori della società Matera convention bureau, con la regia di Giampiero Francese, intanto- con la conferenza stampa di domenica 4 dicembre, e con il programma pubblicato sul sito ufficiale www.presepematera.it – hanno illustrato come si svolgerà la 12^ edizione dell’evento. Un tour nel Sasso Caveoso,dove sarà collocata la Natività, dove visionare alcune delle scene basilari del Natale, e poi la rappresentazione teatrale al Cinema comunale ‘’Guerrieri’’. Tour a pagamento e con prenotazione. Per i materani 30 posti gratuiti per ognuna della quattro visite giornaliere. Buon Natale. Si comincia dall’Immacolata con un invito a degustare sapori della buona tavola materana: dalle pietanze con baccalà al ficc(i)lattidd . Il tortanello o pane biscottato dell’ Immacolata, realizzato con un impasto di farina e semi di finocchio, è l’immancabile ospite con il baccalà fritto o in umido, insieme alle pettole fritte nell’olio,che costituisce una prelibatezza irrinunciabile dei sapori natalizi. Una sagra? Ma promossa per tempo, come si fa dove il turismo è organizzazione e programmazione.Buon Natale.



IL PRESEPE

8-9-10-17-18 dicembre 2022

6-7-8 gennaio 2023

(ore 14.00 – ore 15.30 – ore 17.00 – ore 18.30)

4 repliche giornaliere della durata di circa 50 minuti.

Il prezzo del biglietto è di € 12,00 dai 10 anni in su;

ridotto a € 8,00 per i bambini fino a 9 anni.

XII EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE NEI SASSI DI MATERA ASCOLTA LA MIA VOCE Rappresentazione Sacra Teatrale

Non poteva che essere Matera, città per eccellenza rievocativa della “Natività”, a presentare nuovi ed entusiasmanti progetti a sfondo natalizio che mirano a far vivere con un forte carico di emotività la magia che solo il Natale sa infondere. L’associazione Matera Convention Bureau firma la XII edizione dello storico “Presepe Vivente nei Sassi di Matera” quest’anno dal titolo ASCOLTA LA MIA VOCE che si veste di luce nuova e sarà pronto a stupire i visitatori con la Rappresentazione Sacra-Teatrale all’interno del Cine-teatro “G. Guerrieri” nello storico Palazzo dell’Annunziata nel cuore della bellissima Piazza Vittorio Veneto di Matera.

Parola d’ordine: Emozione!!!

Tra voci narrate, luci, suoni ed effetti speciali lo spettatore sarà immerso e trasportato nella magia di quella notte che vide la nascita di Gesù Cristo, Nostro Signore.

Lo spettacolo è un modo per rivivere lo spirito del Natale e nei suoi 50 minuti ricalcherà i momenti salienti e rievocativi del Presepe: l’Annunciazione, la Visitazione, il Sinedrio che rappresentava la grande assemblea di Gerusalemme, la crudele Strage degli Innocenti per giungere infine all’emozionate momento della Natività.

Attori e compagnie teatrali saranno indiscussi protagonisti del nuovo format che, dietro l’accurata e attenta regia di Gianpiero Francese di Operaprima Srl, lasceranno un ricordo indelebile nei cuori dei visitatori, grandi e piccini, che comodamente seduti in poltrona, avvolti dal calore dello storico teatro, potranno apprezzare fino in fondo la sacralità della rappresentazione teatrale in essere.

Natale Tra i “Sassi di Matera”:

Visita Guidata ai Sassi di Matera con le scenografie presepiali

La proposta natalizia si arricchisce di un interessante viaggio itinerante a piedi tra i rioni Sassi di Matera dove chiunque fosse interessato potrà prendere parte, con partenze ad orari prestabiliti, al tour “Natale tra I Sassi di Matera: alla scoperta delle scenografie presepiali”.

Accompagnati da esperte guide del territorio si toccheranno con mano i luoghi più suggestivi della città dove grandi registi nazionali ed internazionali hanno girato film ispirati alla vita di Gesù, Il Vangelo Secondo Matteo, the Passion of the Christ, the Nativity Story, Maria Maddalena solo per citarne alcuni.

Non mancate, vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa nuova avventura.



LA PRENOTAZIONE DELLE VISITE È POSSIBILE SOLTANTO NEGLI ORARI E NELLE DATE EVIDENZIATI DAL SISTEMA ONLINE

L’accesso alla XII Edizione del Presepe Vivente nei Sassi di Matera “Ascolta la mia voce” – Rappresentazione Sacra Teatrale, è ammesso soltanto con l’acquisto del biglietto online oppure in loco, limitatamente alla disponibilità dei posti nei giorni e negli orari prestabiliti.

La rappresentazione teatrale si terrà presso il CINETEATRO GUERRIERI – PIAZZA VITTORIO VENETO 23. Google maps

Dopo aver effettuato l’acquisto online, completando il pagamento il sistema di prenotazione bloccherà la data e l’orario prescelti per la visita, per il numero di visitatori indicati, e invierà all’indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente la conferma di prenotazione. Sarà necessario stampare la conferma d’ordine generata al momento dell’acquisto e presentarla in biglietteria, per convertirlo in titolo di accesso.

E’ necessario presentarsi presso il CINETEATRO GUERRIERI – PIAZZA VITTORIO VENETO 23, con un anticipo di 20 minuti rispetto all’orario prenotato. Esclusivamente durante i giorni della rappresentazione sacra teatrale 8-9-10-17-18 DICEMBRE 2022 e 6-7-8 GENNAIO 2023 sarà possibile convertire la conferma d’ordine in biglietto di accesso a partire dalle ore 10.30.

Si consiglia di raggiungere la città con largo anticipo al fine di individuare un parcheggio idoneo in tempo utile.

Info sui parcheggi: PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA GIUSEPPE SARAGAT, PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA ROCCO SCOTELLARO, PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA CAPPELLUTI, PARCHEGGI COMUNALI SCOPERTI IN VIA CASTELLO, VIA LA NERA, VIA LUCANA.

Il prezzo del biglietto non sarà rimborsato per nessuna ragione, incluso il verificarsi di cause di forza maggiore (neve, terremoti, alluvioni, ecc.). E’ soltanto previsto il rimborso nel caso in cui l’evento sia annullato per cause imputabili direttamente all’organizzazione.

Norme, circolari e ordinanze Covid-19: Si prega di documentarsi autonomamente e di rispettare la normativa anticovid-19 aggiornata e riportata sul sito www.salute.gov.it

E’ sconsigliato l’ingresso ai passeggini, carrozzini e similari.

Animali non ammessi.