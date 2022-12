Presepe vivente di Matera con il teatro dell’emozione e della partecipazione

La novità di quest’anno per il presepe 2022 nei Sassi, dopo tutte le vicissitudini paradossali che ne hanno caratterizzato l’avvio in tempi strettissimi, è senz’altro quella rappresentazione sacra al cineteatro comunale ” Guerrieri” che unisce idealmente epoche e generazioni diverse. E con quella bella idea affidata a un bambino, che legge, ricorda, chiede, interroga sfogliando il libro della Natività, che dalle antiche abitazioni dei rioni Sassi, raggiunge le storie bibliche della Palestina di 2000 anni fa. Gli antichi rioni di tufo, del resto, sono a pochi da piazza Vittorio Veneto con quel sistema di ipogei, vicinati, grotte che legano anime, cuori e i cinque sensi illuminati dalla ”Cometa” della Natività. Con i visitatori nel ruolo dei Magi a percorrere, prima della rappresentazione, un itinerario che dalla Civita va al Sasso Caveoso alla scoperta delle scenografie presepiali, nei siti che in passato hanno ospitato film a tema religioso come il Vangelo Secondo Matteo, The Passion e altri. Sono i quadri reali che portano alla visione di una rappresentazione sacra teatrale all’interno del Cineteatro ” Guerrieri”, che rappresenta la nota più alta della XII edizione del ‘Presepe Vivente nei Sassi di Matera incentrato sul tema ”Ascolta la mia voce” .



Un momento di particolare attrazione, per la carica emozionale che contiene, tra aspetti scenografici e narrativi,curato dal regista lucano Gianpiero Francese . Lo spettacolo propone, in 50 minuti, i momenti salienti e rievocativi del Presepe: l’Annunciazione, la Visitazione, il Sinedrio, la strage degli Innocenti e la Natività. Bravi attori ( abbiamo riconosciuto Giuseppe Ranoia nel ruolo di un angelo di strada che annuncia l’evento di Betlemme al grande sacerdote) che hanno interpretato con professionalità e passione le parti affidate. L’iniziativa, ricordiamo, rientra tra gli eventi storicizzati selezionati da Comune di Matera per il Natale 2022, è stata organizzata dalla società Matera convention bureau. Prevede quattro spettacoli giornalieri nei giorni 8, 9, 10,17 e 18 dicembre 2022 e 6,7,8 gennaio 2023. Le prenotazioni, con biglietto di ingresso, vengono effettuate sul sito web www.presepematera.it. E’ previsto anche un numero limitato di accessi gratuiti per i materani, che presentino documento di identità.

ALCUNI MOMENTI DEL PRESEPE