Presepe nei Sassi a prova di inclusione. Fioccano le prenotazioni

E per evidenziare che aria si respira per l’edizione 2024 Luca Prisco, amministratore di Sud Promotion srl, che organizza l’evento ha pensato bene di diffondere effluvi di incenso per la conferenza stampa di presentazione per il ‘’Presepe d’Italia: Luce sul futuro’’. Quasi una anticipazione ( ma lì ci vorrà incenso a quintali…) per quello che svolgeranno i ‘’ Re Magi’’ in piazza San Pietro Caveoso per l’accoglienza ai ‘’pellegrini-visitatori’’ e più avanti alla Natività dove recheranno in dono al Bambinello anche in oro e mirra. Atmosfere prenatalizie a parte Luca Prisco ha illustrato nello specifico gli aspetti organizzativi del Presepe di quest’anno, incentrato sull’inclusione, come ha avuto modo di spiegare alla presenza di Luciana Gai,in rappresentanza della Prefettura dove è funzionario e del Comune di Matera che la vede nel ruolo di subcommissario, e dell’ingegner Antonella Giuliano che si occuperà della ‘’gestione’’ del percorso riservato alle persone con diversa disabilità.

Queste ultime (alla conferenza stampa erano presenti le associazioni Famiglia Futura, Laura blu e Amasam) potranno accedere in sicurezza e in una fascia oraria riservata alla XV edizione del presepe vivente che si terrà a Matera nel Sasso Caveoso,nei giorni 7,8, 14,15,21,22, 28 e29 dicembre e 4 e 5 gennaio 2025. L’accesso delle persone disabili avverrà nella fascia oraria 14.30-15.30 , con l’apporto di guide, assistenza di volontari nel caso di non udenti anche con interpreti della lingua lis. Per prenotarsi, prendere visione del regolamento occorre andare sul sito www.presepematera.it e avviare il contatto alla voce disabili@presepematera.it Ma non è stato facile, attenuare , le diversità asperità del percorso, viste le peculiarità degli antichi rioni di tufo, superate -ha detto Prisco- grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale. il presepe si snoderà lungo un percorso di 1,5 chilometri, che consentirà di apprezzare – con l’apporto di oltre 200 comparse, costituite da rievocatori storici provenienti da vari regioni meridionali – le diverse scene che riprodurranno la Gerusalemme ai tempi di Gesù fino alla ” Natività”, che quest’anno sarà caratterizzata da un ”quadro plastico”.



I visitatori saranno accolti in piazza San Pietro Caveoso dall’antica porta di Gerusalemme (realizzata in polistirolo e amovibile) e da un accampamento romano. Lungo il percorso ci saranno piccoli gruppi di musicisti che eseguiranno brani natalizi. Prisco ha annunciato che ci sono già prenotazione per comitive che raggiungeranno materano con 240 autobus. Si raggiungeranno le 30.000 presenze con il consueto movimento turistico per Matera, visto che finora è l’unico evento natalizio programmato e che va avanti da sé…A questi si aggiungeranno le prenotazioni individuali sul sito web www.presepematera.it e della biglietteria in piazza San Francesco d’Assisi. L’organizzazione ha previsto, come n passato, che i materani possano visitare il presepe gratuitamente. Ma, rispetto al passato, dovranno recarsi personalmente al botteghino e ritirare i biglietti, con ingresso nella stessa giornata. Ed è giusto che sia così, per evitare che prenotazioni non onorate( per un motivo o per un altro) tolgano la possibilità per altri di entrare, visto che gli ingressi- per motivi di sicurezza- sono contingentati. E questo per la buona riuscita della manifestazione. ‘’ Poi- ha precisato Luca Prisco- potremmo anche sbagliare qualcosa, ma ce la metteremo tutto perché ogni cosa vada al meglio’’. Dimenticavamo che nel presepe vivente ci saranno anche gli animali ( pecore,asini, galline ) e che la illuminazione sarà sostenibile, con l’impiego di pannelli solari. Per ora Buona Natale.