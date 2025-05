Presentazione volume su “Stagione Concertistica 2024” dell’Orchestra Sinfonica di Matera

Venerdì 23 maggio, ore 10.30, presso la sede della Provincia di Matera, in via Ridola 60, sarà presentato il secondo volume fotografico dedicato alla stagione concertistica 2024 dell’Orchestra Sinfonica di Matera, a cura del fotografo e visual artist Antonello Di Gennaro. “All’incontro -si specifica in una nota- saranno presenti il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e il Commissario straordinario del Comune di Matera, Raffaele Ruperto. Una preziosa occasione per dimostrare il significativo interesse delle istituzioni locali a cogliere le opportunità che possano promuovere e dare risalto ai giovani talenti che frequentano in Conservatorio “E. R. Duni” e che tramite la Fondazione dell’Orchestra Sinfonica di Matera hanno l’opportunità di lavorare nel territorio nel quale si sono formati. Il progetto, realizzato per il secondo anno di fila, dal fotografo materano Antonello Di Gennaro, nei sei mesi di programmazione delle attività della Fondazione del 2024, è una preziosa documentazione di una stagione che ha visto la partecipazione di musicisti di fama internazionale, la collaborazione di prestigiosi direttori d’orchestra e il sodalizio con il Premio Paganini di Genova. Oltre 300 pagine di immagini realizzate durante i concerti, edite dal Matera International Photography. Un volume che racconta non solo una stagione concertistica, ma anche il lavoro e il percorso che si è voluto tracciare verso il riconoscimento ICO per l’Orchestra della città Capitale Europea della Cultura., entrato quest’anno nel secondo triennio. Per il Presidente della Provincia, Francesco Mancini: “Questo secondo volume fotografico è un’opportunità preziosa per dimostrare il significativo interesse delle istituzioni locali a promuovere e dare risalto ai giovani talenti che si formano nel Conservatorio Duni. Siamo fieri di vedere come, tramite la Fondazione dell’Orchestra, questi giovani abbiano la possibilità di lavorare nel territorio in cui si sono formati, contribuendo alla crescita culturale della nostra provincia”.

***

Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera:

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera è partecipata da Comune di Matera, Provincia di Matera e Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera che ne sostengono le attività. A queste istituzioni si aggiungono: il Ministero della Cultura che ha ammesso l’Orchestra al percorso per il riconoscimento quale ICO Istituzione Concertistica Orchestrale e la sostiene attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), e la Regione Basilicata, che la sostiene con fondi regionali. MATERA INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY APS ETS è una realtà culturale, consolidata e polifunzionale che coniuga al suo interno diverse attività incentrate sullo studio, sulla formazione, promozione e produzione della fotografia e delle arti visive del contemporaneo.

“A cosa serve la fotografia oggi?” questa è la domanda che il gruppo vuole muovere. Fondato da un gruppo di professionisti con esperienze di lungo corso, il MIP è nato con lo scopo di promuovere la divulgazione e valorizzazione di attività e progetti rivolti alla comunità, in particolar modo nell’ambito della fotografia e dell’arte visuale. Ha iniziato con progetti “utopistici”, rendere fruibile al pubblico importanti eventi e collezioni museali; oggi, ha ampliato il proprio raggio di azione includendo nella programmazione anche la fotografia storica e dando avvio a importanti iniziative nell’ambito dello sviluppo d’idee, in particolare modo di giovani autori. La programmazione ha un ampio range di attività – progetti fotografici, progetti editoriali, mostre, workshop, convegni, laboratori, proiezioni, progetti formativi – che rispecchiano la vocazione del gruppo di essere, non solo, promotrice della conservazione ed esposizione del patrimonio fotografico dei grandi maestri della fotografia sia italiani che stranieri, ma anche, e soprattutto, una organizzazione no profit di sperimentazione e innovazione socio-culturale, di riflessione, ricerca e produzione di contenuti oltre che estetici ma utili per il nostro tempo.

Antonello Di Gennaro | visual artist

Ha studiato filosofia presso l’Università degli studi di Bari, svolge la sua ricerca nel campo della fotografia professionale dal 1992 occupandosi di svariati ambiti di specializzazione che spaziano dal settore editoriale a quello aziendale, in particolar modo nell’ambito del design, delle arti visive e plastiche.

Ha realizzato oltre 75 volumi e cataloghi d’arte per conto di prestigiose case editrici e ha esposto presso gallerie nazionali e internazionali, Poli Museali e palazzi storici, tra i quali l’Istituto d’Arte Brera di Milano, il Centro internazionale per la fotografia Italiana Lishui (Cina), la Resonance Art Gallery Plovdiv – Bulgaria, la Galleria delle Statue dell’Istituto d’Arte Venturi – Modena e molti altri. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.

Curatore di mostre ed istallazioni artistiche di oltre 80 fotografi professionisti fi fama internazionale, è membro del MATERA INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY – MIP e vanta collaborazioni con il Dipartimento di Fotografia dell’Università di Arti applicate di Vienna (Universitat fur angewandte Kunst Wien), con Malta Istitute Professional Photography – M.L.P.P., FILMmuseum Wien e Malta Photographic Society.”