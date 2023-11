Presentazione volume “Sassincanto- Canti popolari della tradizione materana” di Michele Saponaro

Un’opera complessa e dalla lunga gestazione quella che sarà presentata in anteprima nazionale dal musicologo e storico della musica Dinko Fabris – con una lezione-concerto – a Matera, il 28 novembre, alle ore 19.00, nell’Aula Magna del Campus Universitario [Via Lanera, 20], nell’ambito della Rassegna “Voci di Terra”, promossa da Universa Musica – Università degli Studi della Basilicata.

“Tutto è iniziato nel 2010 -si legge in una nota- dall’incontro tra Damiano D’Ambrosio e i Cantori Materani. Il primo, musicista di grande sensibilità, attento ai temi della ricerca e del recupero di temi popolari, meditava di cimentarsi in un’immersione nel grande fiume carsico delle musiche di tradizione orale della Basilicata, anche in ragione del ruolo fondativo che “il paese dei cupa cupa” ha avuto nella storia della moderna etnomusicologia italiana. Diretto da Alessandra Barbero, il coro dei Cantori Materani, fin nella sua stessa denominazione, ha una spiccata vocazione verso le musiche e i repertori della terra che gli ha dato origine, pur avendo una sua propria, costituzionale, versatilità che gli ha consentito di affrontare tutti i generi della musica corale, con esecuzioni impeccabili di grandi opere anche in prima assoluta. Da quell’incontro nacque Sassincanto, un CD con le libere rivisitazioni del maestro D’Ambrosio di 14 brani rappresentativi delle tradizioni musicali materane magistralmente interpretati dai coristi della “Città dei Sassi”, capaci di una grande duttilità nell’assecondare la varietà di registri espressivi, melodici e timbrici dei brani.

Quell’opera è ora restituita a una nuova vita in allegato al volume omonimo che, pubblicato da Squilibri, con nuovi apparati critici e le trascrizioni musicali di tutti i brani ne evidenzia ulteriormente l’importanza ai fini di un recupero consapevole di una eredità culturale, trasposta in un linguaggio musicale più vicino alla sensibilità contemporanea. Con un ampio saggio critico, Caterina Pontrandolfo offre per ogni brano il pertinente contesto culturale, colto anche in relazione all’originalità della rivisitazione artistica, mentre Patrizia Del Puente nel suo scritto si sofferma sulla ricchezza di assonanze e declinazioni verbali che i brani presentano in relazione al dialetto. A legare assieme le due opere, il CD del 2010 e il volume di oggi, un dipinto del 1962 di Luigi Guerricchio, “Tetti di Sassi”, scelto come immagine di copertina per entrambi da Michele Saponaro, curatore di questa nuova iniziativa editoriale, perché contiene in sé gli elementi che maggiormente contraddistinguono l’impresa realizzata dal Maestro D’Ambrosio assieme ai Cantori Materani: tradizione e modernità, le radici di un’appartenenza e le ali di un’apertura verso il mondo.

Sono previsti gli interventi istituzionali e le testimonianze di coloro che hanno dato vita a questa interessante e originale “avventura” editoriale!

Al termine dell’incontro – patrocinato dal Comune di Matera, Università degli Studi della Basilicata, Feniarco, AbaCo e con la collaborazione dell’Associazione Cantori Materani – l’omonima corale, diretta dal Maestro del coro Alessandra Barbaro, eseguirà alcuni brani del repertorio. Ingresso libero.”

A seguire brevi note biografiche del M° Damiano D’Ambrosio: “E’ un compositore lucano, nato a Montescaglioso (MT), vive a Roma.

Ha studiato con Raffaele Gervasio e ha insegnato in diversi Conservatori di Musica, tra cui il “Rossini” di Pesaro e il “Cherubini” di Firenze. E’ autore di numerose partiture orchestrali, cameristiche e corali. Ha lavorato anche per il teatro (musiche di scena per Yerma di Garcia Lorca).

Diversi i CD pubblicati: Sono vita senza confini. Canti del Buddha, Serenata per la cucina italiana e Il Canto dei Sassi. Cartoline sinfoniche da Matera (Fabbrica della Pace Nobile); Sassincanto, Da una partita all’altra. Musica da camera a Palazzo Lanfranchi, Seirenes, Nigra sum sed formosa, Colori di Brando, Rupestria (Farelive); Colori di primavera (DotGuitar); Tempora (Labsonic); Zodiaco e Tre Scene basilische (Shelve), Hemisphaeria, che contiene Hebdomàs (West London University).

Per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 ha composto Stupor Mundi. Nello stesso anno al Mozarteum di Salisburgo e alla Philharmonie Kammermusiksaal di Berlino è stato eseguito Il Canto dei Sassi.

In occasione dell’augurazione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, che si è tenuto a Matera il 22 settembre 2022 con la partecipazione di Papa Francesco, ha scritto Ecce Panis Angelorum per Coro di voci bianche, coro misto e orchestra.

Sue composizioni sono state eseguite in varie città italiane ed estere: Salisburgo, Berlino, Amburgo, Praga, Pilsen, Londra, Atene, New York, Atlanta, San Francisco, Los Angeles.”

…..di Alessandra Barbaro: “Diplomata in Organo e composizione organistica, docente titolare di teoria ritmica e percezione musicale presso il Conservatorio di Musica Egidio Romoaldo Duni di Matera, Maestro di cappella della Basilica Cattedrale di Matera .

Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento in direzione di coro con prestigiosi maestri, tra cui, Domenico Bartolucci, Valentino Miserachs Giovanni Acciai.

Con il coro dei Cantori Materani, che dirige dal 1988 ha curato e realizzato grandi progetti musicali, ha eseguito composizioni in prima assoluta, riscuotendo sempre ampi consensi e apprezzamenti. Ha curato i progetti discografici Sassincanto, Magnificat (canti dedicati alla Madonna della Bruna di Matera), Canti di Natale.

E’ stata premiata quale miglior direttore al concorso di musica sacra di Porto Empedocle, dove il coro dei Cantori Materani ha vinto il primo premio assoluto. Ha partecipato a rassegne e concorsi in tutta Europa.

Già membro della commissione artistica di Feniarco e dell’Abaco – Associazione Basilicata Cori.”