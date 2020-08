Domenica 23 agosto 2020, alle ore 19, presso l’antica Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo di Montescaglioso, sarà presentato il volume “Spicilegio storico critico della Città Severiana o Montescaglioso” di don Michele Nobile (1847-1928), a ragione ritenuto un documento di notevole rilievo nell’ambito della storiografia dei secoli Ottocento e Novecento dell’intera Basilicata. Il voluminoso manoscritto, curato dal sacerdote montese, è frutto di un attento e certosino lavoro di ricerca e ricostruzione della storia della città montese condotto, per numerosi anni presso la Città di Napoli, su documenti di archivio di immenso valore storico, i quali sarebbero andati irrimediabilmente distrutti nel 1943, durante il Secondo Conflitto Mondiale. L’edizione critica in presentazione, a cura di Mauro Vincenzo Fontana, permette di avere un quadro della collocazione della comunità montese dalle remote origini preromane sino al periodo postunitario attraverso le notizie sulle molteplici vicende che ne hanno formato l’identità. Il volume riesce ad unire le esigenze del lettore moderno con il rispetto filologico del testo e, allo stesso tempo, permette di porre in evidenza una delle voci più autorevoli della cultura lucana del XX secolo.

La realizzazione del volume è stata voluta con notevole e lodevole impegno dal Circolo Culturale “Sandro Pertini” di Montescaglioso, che ha ottenuto il documento dagli eredi del prof. Vincenzo Lenzi, al quale don Michele Nobile aveva affidato il proprio manoscritto. L’opera storica che sarà presentata è inserita nella collana “Meridiana, Studi e fonti sull’Italia mediterranea – Quadrante lucano” diretta dal prof. Mauro Vincenzo Fontana, edita da Edizioni Giannatelli, patrocinata dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di Lettere e Filosofia, oltre che dalla Città di Montescaglioso.

Il programma dell’importante appuntamento culturale prevede i messaggi di saluto di Michele Contuzzi (Presidente Circolo Culturale “Sandro Pertini” di Montescaglioso), del sindaco Vincenzo Zito e di Marilina Giannatelli (Edizioni Giannatelli). I lavori della serata saranno moderati da Nunzio Santarcangelo, Vice presidente del Circolo Culturale Pertini: Achille Augenti; Angelo Andriulli e Vincenzo Masciandaro porteranno le loro personali testimonianze. Sono, inoltre, previsti gli interventi dello storico Angelo Bianchi e di Mauro Vincenzo Fontana (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale).