Mercoledì 1° Dicembre 2021, alle ore 10,30, presso la sede di Panta rei ricerca e consulenza srl – via Cosenza 69 – 75100 Matera – la consigliera al Comune di Matera, Lucia Anna Stigliani, in collaborazione con l’Organismo di formazione e servizi al lavoro, Panta Rei Ricerca e Consulenza e la Cooperativa SegnaLis, presenterà il progetto “RELAZIONARSI IN LINGUA LIS” .

L’occasione -si legge in una nota – “consentirà di illustrare iniziative inerenti l’integrazione sociale, attraverso, il superamento delle barriere relazionali, sottolineando che l’interazione sociale rappresenta un principio fondamentale di inclusione nella nostra comunità.

In tale direzione, il progetto, si auspica di affrontare in modalità concreta ed efficace, una problematica dilagante ed importante, aggiungendo strumenti ed opportunità per la soddisfazione dei principali bisogni.

Pertanto, affronta ed interviene sui 17 Goals previsti dall’Agenda 2030, rispondendo con azioni concrete.”