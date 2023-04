Presentazione libro “Matera, la Basilicata e le ferrovie dello Stato”

Sarà presentato a Matera, venerdì 5 maggio alle ore 16, presso la Camera di Commercio, il libro-ricerca “MATERA, LA BASILICATA E LE FERROVIE DELLO STATO. Storia di autolesionismo e di ritardi di una regione del Sud” a cura di NICOLA PAVESE. “Nel volume, infatti, -si legge in una nota- si ripercorre il complesso cammino per far arrivare nella Città dei Sassi le rotaie delle Ferrovie statali.” Ed “evidenzia anche le diverse occasioni perse dalla città e dalla regione, negando quello sviluppo al quale tendono l’Associazione “Matera Ferrovia Nazionale” e le persone più sensibili della politica, del sindacato, del mondo produttivo e culturale. E’ prevista la partecipazione del Sindaco DOMENICO BERNARDI, dello storico GIOVANNI CASERTA, del dirigente della AMFN LEONARDO PINTO, della giornalista CARMEN LASORELLA (che si è occupata della prefazione) e del curatore NICOLA PAVESE. Ma il libro favorisce anche una serie di riflessioni su “INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, SVILUPPO” che nell’occasione saranno affidate a MICHELE SOMMA (pres. Camere di Commercio di Basilicata), FLORIANA GALLUCCI (Commissaria Zes Puglia-Basilicata), VERA FIORANI (Commissaria della Ferrandina Matera e amministratrice delegata di RFI), LUCA BRAIA (cons. reg.le e pres. Comm. Bilancio e Programmazione), COSIMO LATRONICO (ass. reg.le Ambiente, Turismo Aree interne), DONATELLA MERRA (ass. reg.le Infrastrutture e Trasporti) con conclusioni del Ministro RAFFAELE FITTO (Affari europei, Politiche di coesione e Pnrr).

Nuovi obiettivi ferroviari sono necessari per fare in modo che Matera e la Basilicata possano essere collegate anche alla Bari-Taranto e quindi alla dorsale adriatica, rendendo possibili collegamenti tra le aree industriali lucane (tra loro) e le maggiori città italiane ed europee.

Il libro di Pavese sarà presentato anche a Torino, Roma e altre località.”

