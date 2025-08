Presentazione libro “L’indispensabile inutilità di esistere” di Nicola Veltri

Mercoledì 6 agosto alle ore 19.30, in occasione della festa di Via Piano a Tricarico, il Circolo Culturale Antonio Infantino organizza la presentazione della raccolta di poesie L’indispensabile inutilità di esistere, scritta da Nicola Veltri e pubblicata da Eretica Edizioni. L’incontro si terrà sul retro della Chiesa dello Spirito Santo.

All’evento interverranno, oltre all’autore, Camilla Tedesco, presidente del Circolo, lo scrittore Donato Montesano, il maestro Pancrazio Toscano e la professoressa Antonietta Vizzuso. La serata sarà arricchita da inserti musicali che accompagneranno la lettura di alcuni testi, in continuità con il percorso dell’autore, nato proprio dall’intreccio tra parola e musica.

Nicola Veltri è nato a Tricarico il 4 maggio 1973. Dopo aver trascorso l’infanzia nel centro storico del paese, immerso in una realtà contadina ricca di tradizioni, si avvicina alla musica all’età di dodici anni. La scrittura nasce inizialmente come esigenza legata alla composizione di testi musicali, per poi evolversi in uno strumento autonomo di espressione e riflessione.

L’indispensabile inutilità di esistere raccoglie poesie che affrontano i principali nodi dell’esperienza umana attraverso un linguaggio denso di immagini e interrogativi. I testi spaziano tra riflessioni filosofiche, memorie personali, critica sociale e tensioni spirituali, con uno sguardo attento alla complessità della condizione umana.

L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività promosse dal Circolo Antonio Infantino per promuovere la produzione culturale locale e favorire momenti di confronto e scambio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Circolo Culturale Antonio Infantino all’indirizzo email: circoloantonioinfantino@gmail.com.