Presentazione libro “E se un giorno la nebbia… e altri scritti” di Teresa de Ruggieri

Lunedì 6 maggio 2024, alle ore 18:00, nel Salone degli Stemmi, Palazzo Arcivescovile di

Matera è in programma la presentazione del libro di Teresa de Ruggieri “E se un giorno la

nebbia… e altri racconti” a cura di Ezia Schiavone, Edizioni Giannatelli, 2024.

Presenta la serata il giornalista Pasquale Doria, intervengono Ezia Schiavone e Raffaello

de Ruggieri, S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e

Vescovo di Tricarico.

“Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che venga poi scoperto” – le parole di

Italo Calvino rispecchiano in pieno lo scopo di questa pubblicazione.

Teresa de Ruggieri, per tutti Zia Tetè, è stata una grande animatrice culturale, brillante

entusiasta creativa. Oggi, grazie alla solerte indagine di Ezia Schiavone, curatrice del

volume, alcuni scritti che Zia Tetè ha nascosto con modestia, possono essere condivisi e

letti.

Il libro raccoglie inediti che spaziano dai racconti alle favole, dai testi teatrali a finanche un

cinedramma.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.