Presentazione libro “Come fu che Matera scoprì di avere i Sassi” di Giovanni Caserta

Proseguono, a Matera, i «Mercoledì di Unitep Cultura», attività di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo del sapere. Mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 17:30 nell’aula magna dell’Istituto Alberghiero “A. Turi” di via Matarazzo, l’Unitep invita la cittadinanza a partecipare all’incontro con Giovanni Caserta, scrittore, storico e critico letterario che presenta il suo nuovo libro “Come fu che Matera scoprì di avere i Sassi” nel quale, attraverso testimonianze di autori e viaggiatori italiani e stranieri, si accompagna la vicenda dei Sassi fino ai giorni nostri, passando attraverso la loro scoperta quale “vergogna nazionale” di cui lentamente acquistano coscienza gli abitanti, gli ultimi ad accorgersene. L’incontro con l’autore sarà introdotto da un breve intervento di Costantino Dilillo, presidente Unitep, e dall’editore Franco Villani.

Il Prof. Giovanni Caserta, medaglia d’oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte, è già autore di diverse opere, fra cui “Storia della letteratura Lucana” (1993). Tra i suoi scritti più recenti si ricordano: “Viaggiatori stranieri in terra di Lucania Basilicata” (2005); “Giovanni Pascoli a Matera – 1882/1884 – Lettere dall’Africa” (2005); “Da terra a terra” (2017); I cent’anni di Rocco Scotellaro, 1923-2023. Dalla cronaca al mito”.