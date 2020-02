Il volume fotografico “Transumanza. Immagini dalla Basilicata del XXI secolo” di Rocco Giorgio sarà presentato sabato 22 febbraio con inizio alle ore 9,30 nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Briganti” di Matera (C.da Rondinelle).

Oltre all’autore interverranno il dirigente scolastico Carmela Gallipoli, il dirigente generale del Dipartimento Politiche Agricole Donato Del Corso, il presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali Carmine Cocca e il presidente del Collegio dei periti agrari, Giuseppe Silvaggi. Seguirà il dibattito con gli studenti.

E’ prevista la partecipazione dell’assessore regionale alle Politiche Agricole, Francesco Fanelli. Coordinerà il giornalista Filippo Radogna.

Attualmente in Basilicata la transumanza prevede lo spostamento di circa 10 mila bovini podolici. La millenaria pratica ha segnato profondamente il territorio regionale e ancora oggi riveste una notevole importanza non solo dal punto di vista delle tradizioni, ma anche di tutela dell’ambiente e sotto l’aspetto produttivo. Ciò in particolare per le zone interne dove la zootecnia rimane un comparto strategico finalizzato anche a contrastare lo spopolamento e a tutelare la coesione territoriale.

In tale contesto si inserisce il volume fotografico di Rocco Giorgio, veterinario in servizio al Dipartimento Politiche Agricole della Regione Basilicata, appassionato di fotografia e già autore di altre interessanti pubblicazioni relative al settore zootecnico e in particolare sulla razza Podolica.