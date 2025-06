Presentazione di “Anna è un nome palindromo”, il nuovo libro di Francesca Svanera

Sabato 14 giugno, alle ore 18:30, Alberobello ospiterà la presentazione del libro “Anna è un nome palindromo” (Capovolte Edizioni) di Francesca Svanera, autrice e attivista impegnata nella sensibilizzazione sul tema degli abusi sui minori. “L’incontro -si spiega in una nota- si terrà presso il Centro Culturale “G. Galiani”, nell’ambito delle iniziative curate da Presìdi del Libro di Alberobello e con il patrocinio del Comune di Alberobello. A dialogare con l’autrice sarà Gabriele Rosato. Il romanzo racconta la storia di Anna, un’adolescente alle prese con le sfide della crescita, l’amicizia, la scoperta della propria identità sessuale, ma anche con una realtà familiare segnata da eventi traumatici: la perdita del padre, la fragilità emotiva della madre e un abuso vissuto all’interno della sfera domestica. Con una narrazione intensa e delicata, il libro affronta temi fondamentali come il consenso, la consapevolezza e il diritto all’ascolto e alla protezione, offrendo un prezioso strumento di riflessione per giovani e adulti. Nel corso della storia, Anna – tra timori e timidezza – riesce a stringere nuove amicizie nella sua scuola, vivendo le prime esperienze amorose e interrogandosi sulla propria identità. Ma la sua crescita è profondamente influenzata da un vissuto familiare doloroso: la morte prematura del padre, un lutto di cui si sente colpevole, l’instabilità psichica della madre e un indicibile abuso consumato proprio all’interno del contesto domestico. Tra le pagine si sviluppa un percorso di svelamento e maturazione, che accompagna lettrici e lettori a riflettere sull’importanza di riconoscere le emozioni, uscire dalle dinamiche della violenza e ritrovare la propria voce.”

«Sostenere iniziative come questa – spiega Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura del Comune di Alberobello e mamma di due piccoli lettori – significa promuovere una cultura del rispetto, dell’ascolto e della consapevolezza. La letteratura ha il potere di aprire spazi di riflessione anche su ciò che troppo spesso viene sottaciuto e quindi alienato dal contesto sociale, finché la realtà non ci restituisce le verità e le sue insensatezze. Siamo orgogliosi di ospitare ad Alberobello un momento così significativo, rivolto non solo alle nuove generazioni, ma all’intera comunità». Francesca Svanera, sopravvissuta a traumi infantili, ha scelto di condividere la propria esperienza per offrire sostegno a chi ha vissuto situazioni simili. È facilitatrice per l’associazione Meti, divulgatrice attiva sui social e co-conduttrice del podcast “Non se ne parla”. “Anna è un nome palindromo” rappresenta il suo esordio nella letteratura per ragazzi, dopo la pubblicazione del suo primo libro “Rimase solo polvere” (2022). L’incontro, aperto al pubblico e gratuito, sarà un’occasione di confronto e ascolto su tematiche ancora troppo spesso silenziate, ma centrali nella costruzione di una società più consapevole, attenta e rispettosa delle emozioni. Le cittadine e i cittadini – così come gli ospiti e i visitatori – sono invitati a partecipare.”