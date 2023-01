Presentazione delle opere di Nicola Lisanti per il “suo” Liceo “Dante Alighieri” di Matera

Con l’evento “I colori dell’Aula Magna”, che si terrà il 09 gennaio 2023 (alle ore 12,00) -scrive in una nota la Dirigente Marialuisa Sabino- ci sarà la presentazione delle opere donate dal professore Nicola Lisanti al “suo” Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera. “Nella prefazione del volume “I sogni colorati” di Nicola Lisanti, -scrive la professoressa Sabino- si racconta una conversazione tra il nostro prof. e Pietro Paolo Tarasco, incisore e pittore materano. I due discorrono sulle persone da interpellare per la redazione di un catalogo o la preparazione di una mostra. Molti scelgono di affidare il compito ad una persona nota, altri ad una persona amica.

P.P. Tarasco, invitato dall’amico Nicola, è stato felice di potersi “immergere liberamente con i suoi occhi e la sua mente nelle sue tele colorate per una nuova esperienza diversa”. La pittura di Nicola Lisanti ha i colori vivaci, sembra essere sempre in movimento, è sempre da scoprire. Questo è il modo in cui Nicola Lisanti descrive e condivide i propri sogni, le proprie visioni, suggerendo suggestioni diverse ogni volta. Sicuramente, come ha osservato Donato Giordano, Rettore del Santuario “Maria SS. di Picciano”, “il senso è al di là delle apparenze”.

In questi pannelli, dai colori vividi, in cui predominano l’ocra e diverse tonalità di grigio, si percepisce l’amore per la scuola in cui ha lavorato a lungo, regalando profonda dedizione e alta professionalità alla formazione dei suoi studenti. La figura accogliente di Dante che cinge il nostro Liceo in un abbraccio tenero e protettivo si riflette nel David che va incontro al fruitore dell’opera.

In entrambi i pannelli modernità e classicità fanno pensare alla continuità del passato che, attraverso il presente, guarda al futuro. Proprio come il nostro Liceo, la cui mission è leggere in anticipo i cambiamenti della società per preparare le giovani generazioni alle sfide del futuro.

Nel dono del prof. Nicola Lisanti al suo Liceo si comprende tutto il suo amore ed il senso di appartenenza al Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera e tutti noi, con immensa gratitudine ricambiamo l’abbraccio e l’affetto per il caro prof. Nicola Lisanti.”

