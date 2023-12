Presentazione della rivista Plume a Tricarico

Il Vecchio Frantoio di Via Borgo Nuovo a Tricarico sarà il suggestivo scenario della presentazione del secondo volume del progetto editoriale Plume – Pensieri, Letture, Visioni, un esperimento tutto lucano di scambio ed informazione culturale prodotto da Lettere Cubitali APS e Cubicaletters Graphic Design Studio. L’evento avrà luogo il 30 dicembre alle 18 e vedrà la partecipazione di alcuni autori e autrici di Plume tra cui Antonio Poe, fondatore della rivista; Donato Montesano, Pancrazio Toscano, Federico Santangelo e Antonio Mangiamele. “Plume -si legge in una nota- propone e confronta punti di vista diversi – anche contrastanti – all’interno di una narrazione incentrata su tematiche di interesse comune. La sua identità visuale distintiva è caratterizzata dall’utilizzo di illustrazioni e grafiche accostate a editoriali, rubriche, saggi, interviste e racconti realizzati da autori ed autrici del territorio. Il tema del secondo volume della rivista è il Bivio. Questo tema riflette le sfide e le opportunità che ognuno di noi incontra lungo il percorso della propria vita. Le domande generazionali, i labirinti complessi che si presentano sia nella realtà tangibile che in quelli creati dal contesto sociale, convergono in un momento cruciale di decisione. In questo spazio di riflessione, ogni individuo si trova di fronte a un margine di errore, un’area in cui le scelte possono essere indirizzate verso la conformità, rischiando la perdita della propria unicità. Subito dopo la presentazione ci sarà una degustazione di vini. Inoltre, coloro che parteciperanno all’evento riceveranno un invito per l’ingresso gratuito a un secret party serale con DJ.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.