“Venerdì 24 giugno presso la Sala degli Specchi del Palazzo Malvezzi in Piazza Duomo a Matera alle ore 18.00, si terrà la presentazione della Guida agli Extravergini 2022 edita da Slow Food Editore.

Con il gratuito patrocino della Provincia e del Comune di Matera, la condotta di Matera e Slow Food Basilicata ospiteranno nello splendido palazzo ducale, un incontro durante il quale viene presentata la Guida agli oli extravergini.”

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui si specifica che:

“Partendo dal lavoro svolto dai 125 collaboratori che hanno recensito 750 aziende segnalando 1180 oli extravergini di qualità, verranno indicate le linee per poter scegliere e trovare un buon olio extravergine con particolare attenzione agli oli di Basilicata, presenti nella guida e non.

Al dibattito moderato da Simona Simone interverranno Paride Leone, Presidente di Slow Food Basilicata, Francesco Linzalone, esponente di Slow Food Matera, Giovanni Lacertosa ALSIA-Agrobios e Giuseppe Digilio, Assessore Ambiente del Comune di Matera. Saranno presenti banchi espositivi dei produttori e piante d’olivo della Vivai Dichio s.a.s.

L’evento reso possibile dalle sinergie degli Enti e delle Associazioni coinvolte, si svolgerà nel solco della tutela delle piccole realtà che con fatica, a dispetto delle difficoltà climatiche, cercano di realizzare un prodotto buono, pulito e giusto nel rispetto delle biodiversità.”