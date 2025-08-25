PRESENTAZIONE DEL VOLUME FUORI DAL TRIANGOLO. L’ ARCHITETTURA INDUSTRIALE ITALIANA NEGLI ANNI DEL BOOM TRA UTILITAS E VENUSTAS (1955-1975)

Nell’ambito della II edizione della rassegna “Racconti in Costa Jonica”, che promuove incontri culturali in cui le narrazioni di eventi, fiabe, libri, film e viaggi non sono semplicemente storie, ma momenti di condivisione che trasmettono conoscenza, competenza e comprensione, per il FAI…Estate 2025 a chiusura del mese di agosto è previsto un interessante evento culturale con la presentazione del Dossier

FUORI DAL TRIANGOLO. L’ ARCHITETTURA INDUSTRIALE ITALIANA NEGLI ANNI DEL BOOM TRA UTILITAS E VENUSTAS (1955-1975), un progetto scientifico e cura dei proff. Ferruccio Canali e Virgilio C. Galati dell’Università degli Studi di Firenze, da cui presenteremo un focus sulle UTOPIE E PROSPETTIVE PER IL DECOLLO INDUSTRIALE DEL «GRANDE POLO APULO-LUCANO», in cui saranno esaminati:

Il LABORATORIO BASILICATA,

TARANTO E BRINDISI: da Centri industriali a Città contemporanee d’Autore

TRA MATERA E IL SALENTO, il «grande polo industriale apulo-lucano» e i nuovi “PRIT-Piani Regolatori Industriali Territoriali”

La Basilicata, in una fase di programmazione dello sviluppo agricolo, infrastrutturale e industriale, compiuta nella prospettiva delle politiche nazionali, diventa Laboratorio di studio e sperimentazione, dalla Valle del Basento a La Martella.

La presentazione del volume si svolgerà

giovedì 28 agosto alle ore 19,30 presso Borgo San Gaetano a Bernalda.

L’evento introdotto da Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata, sarà moderato da Carlo Favale, Delegato Cultura della Delegazione FAI Costa Jonica, interverranno Donato Verrastro, Professore Associato di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi della Basilicata e Direttore del Centro Studi Internazionali “Emilio Colombo”, Piergiuseppe Pontrandolfi, architetto, già Professore Associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso l’Università degli Studi della Basilicata, dialogheranno con gli autori Ferruccio Canali e Virgilio C. Galati, l’avvocato e scrittore Francesco Montemurro e l’architetto Franca Digiorgio, Capo Delegazione della Costa Jonica.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 15,30 e previa prenotazione è previsto un photowalking presso l’area industriale della Val Basento a Pisticci Scalo, a cura del nuovo Gruppo FAI Giovani della Costa Jonica.

Per informazioni e prenotazioni contatti: costajonica@delegazionefai.fondoambiente.it – social FB costajonica.DelegazioneFai e IG @delegazionefaicostajonica )