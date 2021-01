Venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 17,00 sarà presentato, in diretta on line, il libro “Sassi di Matera – Per una nuova stagione”, curato da Angela Colonna, Michele Morelli, Annalisa Percoco, Vincenzo Santochirico, e pubblicato nella collana editoriale “Percorsi” della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM).

La pubblicazione è nata dalla collaborazione tra la Cattedra UNESCO dell’Università della Basilicata, la Fondazione Sassi di Matera e FEEM, e raccoglie i contributi dei relatori intervenuti nel confronto pubblico “Sassi: per un nuovo dialogo in città”, tenutosi a Matera a dicembre 2018, in occasione del venticinquesimo anniversario dell’iscrizione dei Sassi nella Lista UNESCO del Patrimonio Mondiale, e all’avvio dell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura nel 2019.

Il confronto pubblico, di cui la pubblicazione raccoglie gli interventi, voleva essere un’occasione per riavviare il dibattito pubblico sullo stato e sul destino dei Sassi, in un momento, a fine 2018, di accelerazione dei processi di trasformazione della città sotto la spinta del titolo europeo di Capitale della Cultura, e alla luce della dotazione del Piano di Gestione per il sito UNESCO con la previsione di istituire l’Osservatorio Sassi.

In quel dibattito, da una parte si è evidenziata la progressiva diminuzione dell’intervento pubblico sui Sassi, dall’altra è emersa la ricchezza e l’articolazione di conoscenze, indagini, ricerche, elaborazioni, proposte, chiari indici dell’accresciuta consapevolezza collettiva del valore dei Sassi e della necessità di rilanciare una visione strategica per la sua preservazione e valorizzazione.

La presentazione del libro, oggi, rilancia quel dibattito da una prospettiva che contiene molti elementi di novità, per tutto quello che è accadutonel frattempo: l’esperienza entusiasmante di Matera capitale nel 2019, con tutto il portato di modifiche anche fisiche avvenute in un tempo brevissimo nella città, e la rivoluzione causata dalla pandemia nel 2020, che apre anche a uno scenario di cambiamenti nei comportamenti sociali, oltre che alla necessità di ristrutturare le economie dei territori per la conversione sostenibile ed ecologica del Paese.

Ma proprio per questo riprendere oggi le fila di quel dibattito può essere più che mai un utile contributo all’elaborazione del progetto di futuro per la comunità materana, e non solo.

Per la presentazione del libro interverranno: Domenico Bennardi, Sindaco di Matera, Giampaolo D’Andrea del MIBACT, Angela Colonna, responsabile Cattedra UNESCO – Università della Basilicata, Michele Morelli, “Mutamenti a mezzogiorno”, Annalisa Percoco, ricercatrice Fondazione Eni Enrico Mattei, e Vincenzo Santochirico, presidente Fondazione Sassi, curatori del volume.

A moderare il confronto sarà il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, Mimmo Sammartino.

L’evento on line sarà trasmesso in diretta sui canali della Cattedra UNESCO, alla pagina Facebook “Matera Unesco Chair” e sul canale Youtube, sul sito www.materaunescochair.it, e sulla pagina Facebook “Fondazione Sassi Matera” (https://www.facebook.com/FondazioneSassi).

La registrazione sarà disponibile in differita sui siti: www.materaunescochair.it , www.feem.it , www.fondazionesassi.org .