A Rapone (PZ), mercoledì 28 Maggio 2025 -alle 18,30- in Piazza XX Settembre, ci sarà la presentazione del libro “Da Rapone al Bronx: Storia della Famiglia Patrissi“ scritto da Nick Repole. “Questo appuntamento” si legge in una nota “offre l’opportunità di riflettere sulle radici e sull’emigrazione italiana, temi di grande attualità e rilevanza nel contesto socio-culturale contemporaneo. Saranno presenti numerosi ospiti, tra cui il Sindaco di Rapone Felicetta Lorenzo, la Presidente della Pro Loco locale nonché Vice Presidente dell’UNPLI Basilicata Angelica Cappiello, e Sua Eccellenza Mons. Ciro Fanelli, Vescovo della Diocesi di Melfi, Rapolla, Venosa. La partecipazione di Vito Sabia, Presidente Regionale UNPLI Basilicata, Michele Sacino, Socio Storico della Pro Loco Rapone APS, e Luigi Scaglione, Presidente del Centro Studi Lucani nel Mondo, arricchirà ulteriormente l’incontro, offrendo diversi punti di vista sulla diaspora lucana. L’evento sarà moderato dalla giornalista Cristina Longo, che guiderà la discussione, permettendo al pubblico di interagire e approfondire gli spunti offerti dal libro.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Rapone con il patrocinio del Comune di Rapone, rientra in “Italea”, il programma di promozione ufficiale dei viaggi delle radici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che, assieme al Ministero della Cultura, al Movimento del messaggio di Fatima di Rapone, al Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo e all’UNPLI Basilicata, sostengono l’iniziativa. Un incontro che mira a promuovere la cultura lucana e a preservare la memoria storica delle comunità.

La storia della famiglia Patrissi, narrata da Nick Repole, è emblematicamente rappresentativa del percorso di innumerevoli lucani che hanno cercato nuove opportunità oltre oceano. Il libro non solo documenta le esperienze di una singola famiglia, ma offre una panoramica sul tessuto sociale e culturale delle comunità italiane all’estero, con particolare attenzione al quartiere del Bronx a New York. In un’epoca in cui molti italiani hanno lasciato la madrepatria in cerca di fortuna, Repole ci ricorda che ogni narrazione individuale diventa un tassello essenziale della nostra identità collettiva. L’affascinante capacità della famiglia Patrissi di attraversare confini geografici e temporali, mantenendo vive tradizioni e valori, evidenzia le sfide e le conquiste degli emigranti lucani, creando un legame indissolubile con le proprie origini, che risuona profondamente nel cuore di chi ha condiviso l’esperienza dell’emigrazione.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.