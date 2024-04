Presentazione del libro “Corleto Perticara, da qui è passata la storia”, domenica.

A Corleto Perticara (Potenza), domenica 7 aprile, nel Salone di S. Antonio, con inizio alle ore 18,30, ci sarà la presentazione del libro di Vincenzo Lardo, “Corleto Perticara, da qui è passata la storia” per i tipi di Villani editore. “Il libro -si spiega in una nota- rievoca due vicende storiche avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale: “Il bombardamento di Corleto del settembre 1943” e “Il ritorno di un prigioniero”.

Tutte e due le vicende chiamano in causa il paese di Corleto. La prima interessa tutta la comunità; la seconda un singolo e la sua cerchia familiare. Pietro Di Dio però è il simbolo di tanti soldati del nostro paese che soffrirono la prigionia in diverse parti del mondo o di altri che non tornarono mai più. Raccontare di lui è onorare tutti.

Le due storie sono legate l’una all’altra da un filo che dà loro una voce corale. Accomuna poi questi due fatti storici il grande teatro delle operazioni della Seconda Guerra Mondiale. Gli eventi si intrecciano. Il soldato Pietro Di Dio combatte a El Alamein e viene fatto prigioniero dopo la disfatta delle truppe italo-tedesche nel novembre del 1942. Corleto viene bombardata neanche dopo un anno nel settembre del 1943. Nei primi mesi del 1946 Di Dio torna a Corleto.

Il tempo cammina e consuma personaggi e accadimenti. Questo libro vuole porgli un freno e farlo sostare. Leggerlo non è solo riandare a fatti lontani. È riflessione, scoperta di persone e di legami, orgoglio, invito a sorprendersi. È ripensare al vissuto di una comunità, ritrovarsi in essa; ricordare per tenere insieme il gruppo. Queste pagine sono un invito a tutti a fare i conti con la propria storia. Insomma un intreccio di piccole storie che fanno poi la Storia più grande.

Nel salone parrocchiale di S. Antonio, domenica 7 aprile alle ore 18,30 ne parleranno: gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale e della Scuola Media, il Sindaco Mario Montano Sindaco, il Parroco Vincenzo Cantore, l’editore Franco Villani e l’autore Vincenzo Lardo.”

