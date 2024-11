Presentazione del documentario “Due tempi” su borghi e periferie di Matera

“Mercoledì 20 novembre, alle ore 18:30, presso il Cinema Il Piccolo, la Fondazione Zétema di Matera, in collaborazione con la Scuola Ombre Meridiane, presenta il cortometraggio documentario dal titolo “Due tempi”, realizzato nell’ambito di “Controcampi”, progetto patrocinato dal Comune di Matera.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “Il corto è il risultato di un intenso percorso formativo articolato in un Workshop di sceneggiatura, un Corso di videomaking e in un Laboratorio di montaggio digitale, ai quali hanno partecipato corsisti appassionati che hanno raccontato con i loro sguardi i borghi e i quartieri periferici della città. Il filo conduttore che attraversa tutte le fasi del progetto è rappresentato, infatti, dalla narrazione consapevole dei valori e delle peculiarità di Matera, anche al di fuori della ben più nota area del Centro Storico-Sassi, mediante l’impiego di determinate espressioni artistiche in grado di valorizzare il territorio rappresentandolo.

Il progetto “Controcampi”, nel quale si inserisce questo percorso intensivo di formazione, a partire dal 1° ottobre è stato arricchito da un ciclo di incontri dedicati all’interazione tra il cinema e le illustrazioni, la psicologia e la letteratura, per seguire con alcuni laboratori dedicati ai più piccoli, entrando anche in due istituti comprensivi della città, l’I.C. Pascoli e l’I.C. Bramante-Torraca.

Dopo la presentazione al cinema, il cortometraggio “Due tempi”, sarà proiettato in alcune strutture ricettive e tour operator della città per raccontare le nostre periferie anche al pubblico dei visitatori.”

