PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DELLA LEGALITA’ A MONTESCAGLIOSO.

Il Calendario della Legalità 2024, realizzato in collaborazione con l’associazione FAI Antiracket “Falcone – Borsellino” di Montescaglioso (MT), è stato presentato presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di S. Michele Arcangelo, alla presenza degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Don L. Palazzo – C. Salinari” di Montescaglioso (MT). Al progetto, come già avvenuto lo scorso anno, ha partecipato anche l’I.C. “E. Fermi” di Matera. La grafica, come nelle precedenti occasioni, è stata curata dal prof. Mauro Bubbico (graphic designer, rappresentante italiano all’AGI, docente all’Isia di Urbino). Il tema prescelto è stato “Capire per combattere. Insieme contro la violenza sulle donne”. Sulla locandina che ha promosso la manifestazione, tratta da una pagina del calendario, è stata inserita l’immagine di Giulia Cecchettin, studentessa veneta di 22 anni, assassinata dal suo ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11.11.2023, vicenda che ha suscitato notevole indignazione e commozione nell’opinione pubblica nazionale. Di fianco erano riportate le seguenti parole: “L’amore vero non umilia, non delude, non calpesta non tradisce e non ferisce il cuore. L’amore vero non picchia, non urla, non uccide”. Giulia Cecchettin. L’iniziativa è stata aperta dall’intervento del prof. Nunzio Buonsanti, il quale ha poi ceduto la parola ad Ambrogio Lippolis, presidente del sodalizio antiracket montese; ha elogiato gli studenti ed il corpo docente per l’ottima attività svolta; ha reso noti il messaggio ed i contenuti del calendario 2024, dedicato alle donne vittime della criminalità e di femminicidio. Nel suo discorso ha rievocato i difficili giorni vissuti a Montescaglioso tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, “quando è servito un atto di coraggio per contrastare il fenomeno malavitoso in atto”. In merito al calendario, le 12 pagine in esso contenute sono dedicate ad altrettante donne vittime di violenza, suddivise in 4 sezioni:

[ 1] storie di donne lucane : Isabella Morra (Favale, oggi Valsinni (MT), 1520 circa – ivi 1545 o 1546), poetessa uccisa dai suoi fratelli a causa della relazione con il barone Diego Sandoval de Castro; Elisa Claps (Potenza 1977 – ivi 1993) uccisa da Danilo Restivo, il cui corpo è stato ritrovato nel 2010; Marirosa Andreotta (morta il 23.03.1988, all’età di 20 anni, a Policoro (MT) col fidanzato Luca Orioli).

[2] storie di donne provenienti da ambienti malavitosi e poi dissociatesi: Rita Atria (1974 – 1992), testimone di giustizia italiana, ufficialmente morta suicida; Rosalia “Lia” Pipitone (uccisa il 23.09.1983 per ordine del padre Antonino, boss mafioso, a causa della sua intenzione di separarsi dal marito); Lea Garofalo (1974 – 2009), testimone di giustizia italiana, vittima della ‘ndrangheta.

[ 3] storie di donne impegnate nella tutela dei diritti: Renata Fonte (assessore comunale alla cultura e P.I, uccisa il 31.03.1984 a Nardò (LE); Emanuela Loi (1967 – 19.07.1992), agente di polizia italiana, deceduta nell’attentato di Cosa nostra a Paolo Borsellino); Ilaria Alpi (1961 – 1994), giornalista e fotoreporter italiana, inviata per il Tg3, assassinata a Mogadiscio insieme al suo cineoperatore Miran Hrovatin.

[4 ] storie di donne vittime di femminicidio: Angela Ferrara, poetessa trentunenne, uccisa dal marito a Cersosimo (PZ) nel 2018; Anna Rosa Fontana (uccisa nel 2010 a Matera, all’età di 38 anni); Giulia Cecchettin. Una copia del calendario è stata inviata al suo comune di origine, Vigonovo (VE), oltre che al padre della sfortunata ragazza.

I giovani studenti si sono alternati nella presentazione della vicenda umana di tutte le donne raffigurate sulle pagine del calendario; l’iniziativa è stata chiusa dagli interventi della dirigente scolastica Carmelina Gallipoli (IC Palazzo – Salinari), dall’assessora comunale alle Politiche per il decoro urbano Anna Cifrese e dal presidente Ambrogio Lippolis. Nelle loro parole hanno sottolineato il ruolo delle varie agenzie nell’opera di contrasto della violenza sulle donne, fenomeno che non deve essere considerato come un’emergenza; inoltre hanno invitato a ribellarsi e denunciare ogni episodio.

Alla cerimonia erano, inoltre, presenti l’assessore comunale Pietro Buonsanti ed una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri della locale stazione.