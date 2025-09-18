Presentazione a Pisticci del libro “Il Comune di Matera e la sua Avvocatura” di Enrica Onorati.”

“Sabato 20 Settembre 2025, alle ore 18:30, nell’atrio di Palazzo Giannantonio, Piazza dei Caduti, Pisticci, sarà presentato, a cura dell’Associazione Culturale Ce.C.A.M. di Marconia, il libro “Il Comune di Matera e la sua Avvocatura” di Enrica Onorati.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che “Dopo i saluti di Domenico Albano (Sindaco di Pisticci), Antonio De Sensi (Assessore alla cultura del Comune di Pisticci) e Giovanni Di Lena (Presidente del Ce.C.A.M.,) dialogherà con l’Autrice Saverio Pepe (Giornalista).” E si riporta un passaggio dell’introduzione dell’Autrice in cui spiega che “[…] quello che mi ha spinto a tale passo, diventato ormai improcrastinabile, non è stata tanto la naturale quanto inutile vanità del ruolo ricoperto, ma il desiderio, imperioso come un dovere, di far conoscere le luci e le ombre di una attività pubblica che ha dovuto navigare sempre in acque tempestose e controcorrente. E questo non solo per temperamento, a volte anche eccessivo, di chi scrive, quanto piuttosto perché il Settore Avvocatura, per le sue peculiarità, è stato visto, nella comunità civica, come un figlio spurio, disobbediente perché troppo autonomo e distante dalla politica. In questi anni si sono susseguiti al governo della città Sindaci ed Amministratori di segno e cultura diversa, alcuni bravi, alcuni meno bravi, ma tutti, o quasi, con un’idea fissa: smantellare l’Avvocatura comunale, distribuire il contenzioso all’esterno o, nella migliore delle ipotesi, ridurre il ruolo degli avvocati in forza all’ufficio a semplici passacarte ai veri avvocati, quelli del Libero Foro, quelli che vengono pagati a tariffa professionale. […]”

Enrica Onorati, laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, si iscrive nel Registro Praticanti Procuratori dell’Ordine Avvocati e Procuratori di Matera. Nel 1984 diventa Procuratore, Avvocato nel 1991 e Cassazionista nel 1997. Dopo dieci anni di libera professione, durante i quali ha svolto anche la funzione di Curatore Fallimentare e di Vice Pretore Onorario del Mandamento di Tricarico, Grassano e Calciano, nel 1991 entra come Avvocato Dirigente nell’Amministrazione Civica.”

